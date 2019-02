Fundings analyse: Forholdet mellem S og DF minder om en Nik & Jay-sang

Dansk Folkeparti er det parti, der er gået mest tilbage i meningsmålingerne siden valget. Vælgerne siver i en lind strøm fra partiet og over til Socialdemokratiet. Lige nu virker kærlighedsaffæren mellem de gamle arvefjender til primært at gavne Mette Frederiksen. Situationen minder til forveksling om teksten i en 17 år gammel popsang.

Den yngre del af læserne vil kende popduoen Nik & Jay. De to lettere overgearede tekstsnedkere udkom i 2002 med sangen "Elsker Hende Mere", der handler om at være i et uligevægtigt parforhold. I omkvædet synger de to sheiker sådan: "Jeg gav hende al min tid, hun gav så lidt igen. Jeg gav hende alt, jeg havde, hun gav så lidt igen".

Med risiko for at gøre denne analyse lige så poppet som Nik & Jay, minder teksten om forholdet mellem Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen lige nu.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har de seneste tre år nærmet sig hinanden, og gammelt fjendskab og beskyldninger om ikke at være stuerene er blevet afløst af fællesudmeldinger og politisk flirten.

Det har S-leder Mette Frederiksen haft en klar interesse i. De sidste små 20 år, har Socialdemokratiet tabt samtlige folketingsvalg på nær et. Analysen i partiet er, at årsagen skal findes i udlændingepolitikken. Man har været for slappe. Det har skræmt mange klassiske socialdemokratiske vælgere, der i stedet har stemt på Dansk Folkeparti.

Den socialdemokratiske ledelse har derfor haft et klart mål i denne valgperiode: Udlændingepolitikken skulle lægges død. Logikken er den, at hvis der ikke er forskel på det, som Venstre og Socialdemokratiet vil på udlændingeområdet, vil vælgerne i højere grad sætte deres kryds med udgangspunkt i andre politiske emner. Og det vel at mærke emner, hvor Socialdemokratiet står stærkere.

Men hvordan lægger man så udlændingepolitikken død? Det gør man selvfølgelig ved at indlede et samarbejde med det mest indvandrekritiske parti i Folketinget. Nemlig Dansk Folkeparti.

Gennembruddet kom, da Kristian Thulesen Dahl for snart to år siden gav det første fællesinterview med Mette Frederiksen. Der var reelt tale om en blåstempling af Socialdemokratiet fra Dansk Folkepartis side og dermed også i et eller andet omfang af partiets udlændingepolitik. Sådan kan det i hvert fald meget let opfattes af vælgerne.

Men det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt. Mette Frederiksen sendte på samme måde en besked til sine vælgere om, at Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti langt om længe var blevet stuerene. Mange på Christiansborg har siden spekuleret i, hvem der egentlig ville have størst fordel af samarbejdet. Hvem ville vinde på det? Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti? Underforstået at kun ét parti ville kunne trække sig ud af omfavnelsen.

Det endelige svar på det spørgsmål får vi først på valgdagen, men tror man meningsmålingerne, så virker svaret lige nu ret entydigt. Dansk Folkeparti er siden sidste valg gået markant tilbage. Partiet har mistet mellem hver fjerde og hver femte vælger, alt efter hvilket meningsmålingsinstitut man lytter til. Det er massivt. Mange af vælgerne er gået til Socialdemokratiet, og Mette Frederiksen har stået med åbne arme og budt dem velkommen hjem. Kristian Thulesen Dahl har med Nik & Jays ord givet Mette Frederiksen så meget, men fået så lidt igen.

DF's åreladning til Socialdemokratiet er således en af de væsentligste årsager til, at rød blok er foran i samtlige meningsmålinger. Og irritationen i blå blok over Dansk Folkepartis strategi er af gode grunde til at tage at føle på. Opfattelsen er, at støttepartiet risikerer at tabe valget for dem.

Men hvorfor gør DF, hvad partiet gør? DF'erne er jo ikke dumme. Da Kristian Thulesen Dahl indledte parløbet med Mette Frederiksen, må han have vidst, at der var en indbygget risiko. At han kunne risikere at miste stemmer på det. Og at det i sidste ende kunne koste blå blok valgsejren og magten.

Men det er åbenbart en risiko, han har været villig til at løbe. Underordnet hvad resten af blå blok så måtte mene om det. Målet for Kristian Thulesen Dahl er at placere Dansk Folkeparti i midten af dansk politik. Gøre sig selv uundværlig, lige meget hvem der sidder i Statsministeriet, og på den måde sikre indflydelse til sit parti. Vel vidende at krigsskadeomkostningen kan blive, at DF går tilbage ved det kommende valg.

Men selv for Kristian Thulesen Dahl må der være en grænse for, hvor mange stemmer, han kan og vil give afkald på. I Nik & Jays sang slutter kvindebedårerne med at synge: "Jeg kan ik' mer' nu". Spørgsmålet er, hvornår nok er nok for Dansk Folkeparti.

Partiet skal ikke miste mange flere procentpoint i meningsmålingerne, før det begynder at ligne en decideret ydmygelse. Sker det, bliver det spændende at se, om Kristian Thulesen Dahl bliver nødt til at slå kontra og igen gå i flæsket på Socialdemokratiet på udlændingeområdet.