Funding: Venstre risikerer at se desperat ud, men missionen lykkedes

Begivenheden afslørede nemlig, hvor afhængig Venstre selv vurderer, partiet er af udlændingepolitikken. Bliver emnet ikke et centralt tema i valgkampen, kan Lars Løkke Rasmussen godt begynde at pakke ned i Statsministeriet. Derfor skal det død og pine tales op.

For Venstre handler det om de relativt få midtervælgere, der er klar til at stemme på både rød og blå blok. De har afgjort de sidste mange valg. På christiansborgsk bliver de kaldt blå Bjarne efter den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon, der ikke var mere rød, end at han også appellerede til visse borgerlige vælgere.

Pressemødet afslørede desuden en ting mere. På scenen stod tre af Venstres ministre. Inger Støjberg, Troels Lund Poulsen og Ulla Tørnæs. Men havde man troet, at det betød, at det skulle handle om Venstres politik, tog man fejl. Det handlede næsten udelukkende om at angribe Socialdemokratiet.

Missionen lykkedes

Men hvorfor indkalder Venstre så egentlig til sådan et pressemøde, kunne man spørge sig selv. Partiet risikerer unægtelig at komme til at se en smule desperat ud.

Svaret er simpelt: Det har virket før.

I seneste valgkamp afholdt Socialdemokratiet således en række pressemøder stort set uden indhold. Men det blev dækket af pressen. Journalister kommer til pressemøder, sådan er det.

Og det var også tilfældet denne gang. Teksten her er på sin vis et eksempel på det, om end det nok ikke helt var dette indhold, Venstre havde håbet på.

Men de ridser i lakken, Venstre måtte få på den bekostning, er kalkulerede krigsskadeomkostninger. En pris, man var villig til at betale, hvis bare budskabet kommer ud. Og det gjorde det. Pressemødet blev dækket dagen igennem på en række af landets medier. Det behøves ikke være kønt for at have effekt.