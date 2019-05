Funding: Valget virker afgjort, men det er stadig spændende

Der er efterhånden større spænding i femdøgnsprognosen end om det overordnede valgresultat. Rød blok står til at give de blå partier bøllebank i en grad, hvor selv valgeksperter begynder at afskrive Lars Løkke Rasmussens comeback-chancer. Men det betyder ikke, at valget ikke er spændende. Spændingen ligger bare efter valgdagen.

Lad os starte med alle forbeholdene. Bolden er rund, alting kan ske, og man skal aldrig dømme Lars Løkke Rasmussen ude, før gong gongen har lydt.

Men selv de største borgerlige jubeloptimister må indrømme, at det ser svært ud for blå blok, og mismodet er da også så småt ved at få fat i de borgerlige politikere på Christiansborg.

Ingen synes at kunne se, hvordan valget skal kunne vindes, og ulykkerne regner ned over blokken. Dansk Folkeparti står i nogle målinger til en halvering, Stram Kurs skaber kaos, Liberal Alliance er pressede, og risikoen for massivt stemmespild er overhængende, fordi både Kristendemokraterne, Nye Borgerlige og Stram Kurs balancerer på spærregrænsen.

Alt efter hvilke målinger man tror på, halter det borgerlige Danmark bagud med omkring fire til fem procentpoint overfor rød blok. Det lyder måske ikke af så meget, men det er det.

Det er ikke sket i nyere dansk historie, at så mange stemmer er blevet flyttet mellem blokkene i en valgkamp. Det lyder måske banalt, men det er ret svært at overbevise en vælger om, at han eller hun skal stemme på en anden blok end den, personen har besluttet sig for.

Rød blok ser med andre ord ud til at vinde valget, og det er svært at se, at Lars Løkke Rasmussen selv kan gøre noget, der ændrer det billede.

Når man taler med venstrefolk, har mange allerede opgivet, og de, der ikke har, fæstner deres spinkle håb til, at en udefrakommende begivenhed vil kunne vende virkeligheden på hovedet. Men hvad det skulle være, kan ingen rigtig svare på, og man får ikke ligefrem indtrykket af, at det er noget, de er klar til at satse børneopsparingen på.

Men betyder det så, at alt er afgjort, og valgkampen er ligegyldig? Nej. Valget er stadig spændende, men det interessante ligger i højere grad i, hvor mange mandater de enkelte partier får, og det spil der kan opstå ud af det, når valget er overstået.

En sejr til rød blok betyder nemlig ikke nødvendigvis, at Danmarks næste statsminister bliver Mette Frederiksen, og selv hvis det gør, er det et åbent spørgsmål, hvilket mandat hun får til at lede Danmark de næste fire år.

Det følgende bliver noget teoretisk, og det er med det forbehold, det skal tages. Det overvejende mest sandsynlige er stadigvæk, at en rød valgsejr giver en rød statsminister. Men det kan ikke ignoreres, at der ved dette valg er en række ingredienser i gryden, der potentielt kan bane vejen for mere spektakulære scenarier.

I Danmark har vi negativ parlamentarisme som styreform. Det betyder, at man ikke behøves at have et flertal i ryggen for at blive statsminister, man må bare ikke have et flertal imod sig.

Ender vi med et valgresultat, hvor rød blok vinder valget, og Alternativet sidder på det halvfemsindstyvende mandat, risikerer Mette Frederiksen ikke at kunne få flertal for et mistillidsvotum mod Lars Løkke Rasmussen, der stadig på det tidspunkt vil være fungerende statsminister.

Årsagen til dette er, at Uffe Elbæk har sagt, at Alternativet trækker deres mandater ud af ligningen. De vil altså ikke stemme for at vælte hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen lige efter et valg.

Scenariet forudsætter selvfølgelig, at ingen af partierne i blå blok vil stemme for at vælte Løkke. Det er uklart, hvor Stram Kurs står i denne sammenhæng, men lad os antage, at de ikke vil vælte en borgerlig statsminister.

I det scenarie, vil Lars Løkke Rasmussen kunne konkludere, at der ikke er et flertal imod ham i folketingssalen, og at han derfor kan fortsætte. Bom.

I de fleste meningsmålinger er Alternativets mandater dog overflødige for Mette Frederiksen, og selv hvis Uffe Elbæk sidder med de afgørende stemmer, er det svært at se, at Alternativet vil kunne holde til at sende magten i armene på Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl.

Det pres Uffe Elbæk vil komme under, hvis han gør det, vil få Alternativets hidtidige partikriser til at ligne småkedelige teselskaber.

Et andet scenarie, der lige nu bliver flittigt diskuteret på Christiansborg er, om valget kan falde ud på en måde, hvor et regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre kan komme på tale.

Scenariet lyder som følger. Radikale Venstre ender med at sidde med de afgørende mandater i rød blok. Morten Østergaard har sagt, at han er klar til at stemme for et mistillidsvotum mod både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, hvis han ikke får sine krav igennem.

Især de radikales krav om, at paradigmeskiftet på udlændingeområdet skal rulles tilbage, bliver svært for Mette Frederiksen at levere på. Kan Socialdemokratiet og Radikale Venstre ikke blive enige, kan vi ende i en fastlåst situation, hvor ingen kan danne regering, fordi der på grund af Radikale Venstre på forhånd vil være et flertal i mod. Der kan potentielt gå måneder, hvor alt står stille.

Spørgsmålet er, om nøden her kan lære nøgen kvinde at spinde. Eller sagt med andre ord, kan nødvendigheden tvinge Socialdemokratiet og Venstre sammen. Landet skal jo ledes.

Mange i Venstre er varme på tanken, men partiet er også ved at tabe magten. I Socialdemokratiet ryster man på hovedet. Der er sjældent kommet noget godt ud af tvangsægteskaber, og man har en tro på, at man nok skal finde en løsning med Radikale Venstre, hvilket også er langt det mest realistiske scenarie.

I politik er det ofte den simpleste forklaring, der er den rigtige, og spektakulære scenarier har det med at blive fortænkte og dermed urealistiske. Men en gang i mellem overrasker politik, og derfor skal man også passe på med helt at afvise noget. Spændende bliver det. Men nok først efter valget.