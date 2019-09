Funding: Tre ubesvarede spørgsmål efter en vild weekend i Venstre

2 Hvem får posterne?

Det er dog ikke sådan, at man skal forvente, at Jakob Ellemann-Jensen vil fremlægge et stort forkromet program for sit formandskab. Den slags tager tid at udforme, og det er oplagt, at den nye formand vil tilrettelægge en proces, hvor han involverer baglandet i politikudviklingen.

De politiske balancer, han skal forsøge at ramme, vil således i første omgang primært blive afmålt i det hold, han stiller med. Her er der særligt tre poster, der er afgørende: næstformand i landsorganisationen, politisk ordfører og formand for folketingsgruppen.

Lige nu ser pilen ud til at pege på Inger Støjberg som ny næstformand efter Kristian Jensen, men mange i partiets bagland peger også på Ellen Trane Nørby som oplagt kandidat.

Begge har den fordel (ud over deres køn), at de repræsenterer det jyske Venstre. Det gør Jakob Ellemann-Jensen ikke med sin nordsjællandske baggrund. Det nu overståede oprør udsprang i høj grad fra de stærke jyske kommuneforeninger, og det vil tæt på utænkeligt, hvis ikke mindst en af partiets to øverste tillidshverv gik til en jyde.

Det trækker i den sammenhæng ned for Trane, at hun som sundhedsminister argumenterede kraftigt for regionernes lukning - noget, mange i hendes eget bagland mildest talt ikke var tilfredse med.

Hvad Inger Støjberg angår, må man formode, at hun - før hun eventuelt siger ja til at blive næstformand - vil se Jakob Ellemann-Jensen i øjnene for at få en fornemmelse af, hvilken kurs han vil føre partiet ind på, når det kommer til udlændingeområdet.

Støjberg er valgt på sloganet "si'r det, som det er", og hun mener det. Det er derfor svært at se, at hun vil kunne fungere som næstformand, hvis Ellemann har tænkt sig at bløde Venstres udlændingepolitiske linje væsentligt op.

De fleste kilder i Venstre forventer dog, at partiets nye formand i træskolængder vil holde fast i sin forgængers linje på udlændingeområdet og derfor også vil have en strategisk interesse i at have Inger Støjberg med på holdet. Behovet for at holde fast i de udlændingekritiske venstrevælgere er uforandret, ligesom den strategiske alliance med Dansk Folkeparti også i fremtiden vil være afgørende for at kunne indtage Statsministeriet.

En joker i forhold til spillet om næstformandsposten er tankerne om at splitte den op i to. De rumsterer stadig i baglandet, men sandsynligheden for modellen svinder.

Antager vi derfor, at det ender med Inger Støjberg som næstformand, er det de fleste venstrekilders vurdering, at Karsten Lauritzen vil kunne tage posten som gruppeformand, hvis da ikke Kristian Jensen fortsat ønsker at beholde denne. Flere peger desuden på, at Sophie Løhde kunne være et godt bud på en politisk ordfører. Også karrierekometen Tommy Ahlers bliver af nogle nævnt i denne sammenhæng.