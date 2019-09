Funding: Socialdemokratiet til klappe kage kongres

De klappede, så de nærmest fik vabler på håndfladerne. De delegerede til den socialdemokratiske kongres i weekenden. Og man forstår dem. Det går aldeles fremragende. Valget blev vundet, statsministeriet indtaget, partiet er i harmoni med sig selv - og oppositionen ligner mest af alt et morgenværtshus fem minutter før lukketid. Skal man hælde en smule malurt i bægret, virkede der dog blandt de socialdemokratiske medlemmer til at være en snigende fornemmelse af, at den bedste tid er ovre. Om lidt melder hverdagen og problemerne sig.

De konflikthungrende journalister rev sig i håret i Aalborg. Det var noget nær umuligt at opdrive en utilfreds socialdemokrat. Og dem plejer der ellers altid at være nogle stykker af. Ingen intern kritik. Ingen murren i krogene. Ingen sure miner.

Tilbage var at reportere tingene, som de var. En stemning i top, store smil og massiv opbakning til Mette Frederiksen. Anderledes kunne det næste heller ikke være.

Mette Frederiksen har leveret det, en formand for Socialdemokratiet skal gøre. Magten. Og modsat Helle Thorning-Schmith er det - indtil videre - sket med værdier og troværdighed intakt.

Og er egen succes ikke nok, kan man i Socialdemokratiet altid glæde sig over andres ulykke. Rivegildet i oppositionen har siden valget været massiv, hvilket blev illustreret på ganske glimrende vis i denne weekend.

For alt i mens Mette Frederiksen modtog stående ovationer i Aalborg, måtte Kristian Thulesen Dahl til Dansk Folkepartis landsmøde i Herning ydmygt redegøre for, hvorfor partiet under hans ledelse er blevet mere end halveret. Kontrasten var til at tage og føle på.

Og næste weekend er det så Venstre, der skal vælge ny formand efter et forløb, der har vist, hvor grimt og indædt politik også kan være.

Men nu er man jo journalist. Og lad mig da bare bekræfte fordommene. Vi er gode til at finde hullerne i osten. Og midt i alt begejstringen og glæden i Aalborg Kongrescenter, var der en lille bekymring at spore blandt de delegerede. En følelse af at man lige nu står på toppen, og at det næsten kun kan gå ned ad bakke herfra. Det bliver ikke bedre end det her.

For selvom man mener, partiets succes grundlæggende er fortjent, så er der også i Socialdemokratiet en erkendelse af, at de stegte duer på det seneste er fløjet ind i partigabet af sig selv.

Balladen i blå blok og borgerkrigen i Venstre i særdeleshed har givet den nye regering en start, de kun kunne have drømt om. De nyudklækkede ministre har i ro og mag kunnet finde sig til rette i deres nye job uden at have en irriterede opposition hængende i struben.

Men hvedebrødsdagene lakker mod en ende. Om en uge er Jakob Ellemann-Jensen ny formand for Venstre, og han må formodes at få ro på partiet, ligesom udskiftningen af Lars Løkke Rasmussen vil gyde olie på vandene i den samspilsramte borgerlige familie.

Om lidt melder der sig således en hverdag, hvor medierne igen vender deres fokus mod de socialdemokratiske ministre - godt hjulpet af oppositionen, der vil gøre deres for at tegne et billede af en regering, der sidder på hænderne og løber fra deres løfter.

Og særligt det med løfterne, bliver - hvis man sætter det lange lys på - den store udfordring for Socialdemokratiet. Mette Frederiksen bandt sig klogeligt ikke til meget i valgkampen, men det, hun lovede, bliver til gengæld svært at levere.

Hvor mange måske regnede med, at det var på udlændingeområdet, Socialdemokratiet ville være mest sårbar overfor beskyldninger om løftebrud, så tyder det mere og mere på, at det er på spørgsmålet om tidlig tilbagetrækning, at det afgøres, om vælgerne kan stole på Mette Frederiksen.

Både hendes og Socialdemokratiets troværdighed er uløseligt bundet op på, om det lykkes for regeringen at få indført en ret til tidlig tilbagetrækning for de mest nedslidte. Noget Mette Frederiksen satte en stor tyk fed streg under i hendes kongrestale, da hun bandt sig til masten på skibet og henvendte sig direkte til nedslidningskampagnens blikfang - arbejdsmanden Arne - og sagde: Nu er det Arnes tur.

Forhandlingsforløbet om tidlig tilbagetrækning bliver spændende som en gyser. Mette Frederiksen kan efter alt at dømme glemme at få Radikale Venstre med i en aftale, og hun bliver derfor afhængig af, at Dansk Folkeparti vil stemme for en aftale. Det virker også til at være statsministerens egen analyse, i hvert fald sendte hun i sin tale en hilsen til formanden for Dansk Folkeparti: Jeg regner med dig Kristian.

Selv er Dansk Folkeparti i et dilemma. Stemmer de for en ret til tidlig pension, forærer de en kæmpe sejr til Mette Frederiksen. Stemmer de i mod, risikerer de at komme på kant med deres egne vælgere, der grundlæggende synes ideen er god.

Lige nu virker det til at være DF'ernes plan at ryge Socialdemokratiet ud af hulen. De skal presses til at lægge en konkret model på bordet. Hvem skal omfattes af rettigheden - og hvem skal ikke. Og når moddelen så ligger der, vil DF forsøge at rive den fra hinanden. Meget kommer således til at afhænge af, at det lykkes den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen at få skruet en model sammen, som rent faktisk hænger sammen. Og det er stadig et åbent spørgsmål, om det er muligt. I hvert fald mener mange med forstand på området, at det ganske enkelt ikke teknisk er muligt at lave en retfærdig model, da man i systemerne simpelthen ikke har data, der kan give et retvisende billede af, hvad danskerne konkret beskæftigede sig med for 40 år siden.

Det korte af det lange er altså, at hverdagen lige om lidt melder sig for den nye regering. Når de socialdemokratiske delegerede mødes i Aalborg om et år, er det langt fra sikkert, at stemningen er lige så god. Men den tid den sorg. I denne weekend festede socialdemokraterne, og den tid, der går godt, kommer som bekendt ikke dårligt igen.