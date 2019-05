Funding: Socialdemokratiet bruger samme trick som Fogh

Det har ikke været til at holde ud at være på Christiansborg i denne uge. Politikere og journalister har været som utålmodige galopheste i boksene lige inden, startskuddet lyder.

I et forsøg på at slå ventetiden ihjel, bliver der kigget dybt i kaffegrumset. Forleden mødte jeg en, der spekulerede i, at det ville være skidt for Lars Løkke Rasmussen at udskrive valget fredag, fordi der på valgudskrivelsesdagen skal være partilederdebat på TV2 klokken 19, og det ville så blive midt i Disney Sjov på DR 1. Vedkommende var ikke i tvivl om, at Mickey Mouse ville vinde over de 13 partiledere.

Jeg skal ikke spille hellig, jeg har lystigt deltaget i alle spekulationerne og hælder personligt til, at hvis ikke statsministeren senest tirsdag har udskrevet valget, bliver der først valg i midten af juni. I så fald skal danskerne stemme to gange inden for tre ugers tid.

Men nok om det, jeg skal ikke trætte læserne med flere spekulationer. Til gengæld vil jeg dele en anden overvejelse, jeg har gjort mig i ugens løb.

Apropos kaffegrums slog det mig, da jeg hørte et interview med Mette Frederiksen i tv, at hun som en anden klogeåge i "Besserwisserne" bruger utroligt mange kræfter på at forudsige, at hun tror, det bliver en meget hårdhændet valgkamp. Og det bryder hun sig ikke om.

Det bedste eksempel leverede hun, da hun dagen efter duellen med Lars Løkke Rasmussen i TV-Avisen lod sig interviewe i aftenshowet på DR 1. Ikke et format kendt for sine kritiske interview.

Her fortalte Socialdemokratiets statsministerkandidat, at hun havde sovet dårligt, da hun var kommet hjem efter duellen. Ikke fordi hun - som de fleste iagttagere konkluderede - havde klaret sig dårligt i debatten, men fordi hun ikke brød sig om den måde, debatten var foregået på. Læs: Hvordan Løkke havde angrebet hende.

- De der klip er forfærdelige, fordi vi står og mundhugges. Jeg kan godt være bekymret for en valgkamp, hvor jeg tror, der kommer mere af det der, fortalte Mette Frederiksen, mens panelet nikkede forstående.

Mette Frederiksen mener givetvis, hvad hun siger, men derfor kan der også godt ligge strategiske tanker bag. I hvert fald har hun en interesse i sprede budskabet. Og det gør hun igen og igen.

Danskerne er nemlig dødtrætte af politikerne. Jyllands-Posten kunne i denne uge offentliggøre en undersøgelse, der viste, at tilliden til de danske politikere er i frit fald. Siden seneste valg er andelen af danskere, der siger, at de har meget stor eller ret stor tillid til politikerne faldet fra 47 til 29 procent. Til sammenligning var tallet i 2005 70 procent.

Det er den tiltagende politikerlede, Mette Frederiksen taler ind i, når hun fortæller, at hun ikke kunne sove efter duellen. Hun forsøger at stille sig på den politikertrætte danskers side. Hun er lige så led og ked af den måde, den politiske debat nogle gange foregår på, som vælgerne, må man forstå.

Men Mette Frederiksen har også en anden interesse i at italesætte - som det så smukt hedder på nydansk - sine forventninger til en hård valgkamp. Socialdemokratiets analyse af Venstre er nemlig, at de bliver nødt til at gå til vaflerne i valgkampen, hvis de skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at vinde.

Ifølge meningsmålingerne er stillingen lige nu 54 - 46 i rød bloks favør. Det lyder måske ikke af så meget at være foran med fire procentpoint, men det er det. En valgkamp kan flytte rundt på mandaterne, men det er sjældent set, at det er lykkedes at flytte så mange stemmer fra den ene blok til den anden.

Venstre - og resten af blå blok - kan derfor ikke bare læne sig tilbage. Der er kun én vej, og det er fremad. Angrib, angrib og angrib.

Det ved Mette Frederiksen, og derfor har hun en interesse i at komme det forventelige i forkøbet. Vælgerne skal imprægneres, så når angrebene rent faktisk kommer, lytter de ikke til indholdet, men registrerer blot formen. Det er et angreb, og det er træls.

Det giver mindelser om 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen kæmpede om statsministerposten mod Poul Nyrup Rasmussen. Socialdemokratiet var presset, og Venstre vidste, at de snart ville komme under beskydning. Det havde de oplevet i 1998, hvor Socialdemokratiet viste, hvad der menes, når man siger, at politik er en kontaktsport.

I uger - ja nærmest måneder - op til valget gentog Anders Fogh derfor, hver gang han fik chancen, at han bare ventede på, at den socialdemokratiske skræmmekampagne ville begynde. Så da Nyrup presset af dårlige meningsmålingerne smed fløjlshandskerne, var det eneste folk kunne se og høre en skræmmekampagne, og det er der ingen, der bryder sig om.

Det virker, som om Mette Frederiksen forsøger at gøre Fogh kunsten efter små 18 år efter. Men den gamle pointe om ikke at kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus, holder stadig. Man skal ikke lede længe i Socialdemokratiets kampagnemateriale for at kunne se, at de bestemt heller ikke holder sig for fine til at gå hårdt til deres politiske modstandere.

Mette Frederiksen har ret. Det bliver en hård valgkamp.