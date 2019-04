Funding: Paludan kan få udlændingedebatten til at eksplodere

Flyvende brosten, afbrændte biler og rasende muslimske mænd. Mere skulle der ikke til for, at Youtube-fænomenet Rasmus Paludan med sit parti Stram Kurs på rekordfart blev opstillingsberettiget til det kommende valg. Men sel vom Paludan næppe kommer i Folketinget, kan han potentielt få stor betydning for dansk politik.

Han har arbejdet på det i nogen tid. Rasmus Paludan. Utallige gange har lederen af partiet Stram Kurs stået i Danmarks ghettoer og smurt griselort ud over koranen, brændt den af og råbt "homo" efter forbipasserende.

Begivenhederne er alle optaget på mobiltelefoner og lagt på videoplatformen Youtube, hvor især unge mennesker har dyrket de lettere aparte optrin. Samlet er Stram Kurs' videoer blevet set mere end 20 millioner gange.

Men det er svært at blive opstillingsberettiget til Folketinget, hvis ens primære fanskare er folk, der stadig får stil for til om onsdagen. Rasmus Paludan manglede derfor et gennembrud på den store voksenscene. Det fik han for to uger siden på Nørrebro i København.

Provokationerne fik muslimske mænd i bydelen til at gå amok. Der blev kastet med sten, sat ild til biler, og politiet blev angrebet. Alt sammen for rullende tv-kameraer. Præcis som Rasmus Paludan havde planlagt det.

Og så gik det ellers hurtigt. Den massive medieomtale betød, at Stram Kurs på to uger gik fra omkring 6000 vælgererklæringer til i denne weekend at runde de 20.109, der er det antal, der kræves for at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Det er danmarksrekord i antal vælgererklæringer indsamlet på kortest tid. Partiet skal stadig endeligt have godkendt vælgererklæringerne, men det må anses for at være en formalitet.

Hvad skal vi lægge i det? Det er svært at sige. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at man ikke behøver at være enig med et parti for at give det en vælgererklæring. Det er før set, at partier har spekuleret i at skade politiske modstandere ved at hjælpe nye partier med at blive opstillingsberettigede.

Om det er tilfældet med Stram Kurs, ved vi ikke. Men sikkert er det, at det er to vidt forskellige ting at være opstillingsberettiget og så rent faktisk at opnå valg til Folketinget. Spørg bare Kristendemokraterne om det.

Der er et element af Mogens Glistrup over Rasmus Paludan, og det er nok det væsentligste argument for, at det er svært at se, at Stram Kurs lykkes med at få vælgernes opbakning på valgdagen. Koranafbrænding, griselort og homotilråb bliver nok alligevel for ekstremt for de fleste.

Men det betyder ikke, at Rasmus Paludan ikke kan få betydning for dansk politik. Hvis det går, som præsten prædiker, og Stram Kurs ikke kommer i Folketinget, bliver den umiddelbare konsekvens, at de stemmer, som Rasmus Paludan trods alt vil få, går til spilde.

Det er dårligt nyt for Lars Løkke Rasmussen. Blå Blok kæmper i forvejen med stemmespild, fordi de fleste ikke regner med, at hverken Kristendemokraterne eller Klaus Riskær-partiet kommer ind.

Det er nærliggende at tro, at Stram Kurs vil snuppe vælgere fra Nye Borgerlige. Skrækscenariet for blå blok er i den sammenhæng, at Paludan snubber præcis nok vælgere fra Pernille Vermund, så hun heller ikke opnår valg. Sker det, er en valgsejr for Løkke nærmest en umulighed.

Pernille Vermund bør i det hele taget være bekymret over, den konkurrence hun pludselig har fået. Vi skal ikke mange måneder tilbage, før hun var det nye friske pust i blå blok, nu skal hun dele spotlyset med Klaus Riskær og Rasmus Paludan. Og sammenlignet med sidstnævnte virker Nye Borgerlige nærmest midtersøgende.

Alt dette er dog ingenting i forhold til den indflydelse, som Stram Kurs kan få på dansk politik, hvis partiet i valgkampen fortsætter med sine politiske happenings.

Det bliver ikke let for landets politidirektører at sige nej til Paludans demonstrationer, efter han er blevet opstillingsberettiget til Folketinget. Gør de det, vil de straks blive beskyldt for at blande sig i valgkampen og knægte ytringsfriheden.

Gentager historien fra Nørrebro sig under valgkampen -eller det. der er værre - vil det have samme effekt på udlændingedebatten, som hældte man flydende æter på et lejrbål. Det kommer til at eksplodere.

Der er selvsagt ingen, der håber på optøjer, eller at nogen kommer til skade, men ikke desto mindre vil det være til blå bloks fordel. Fokus vil ikke længere være på gnisten, der startede branden, men på branden i sig selv. Udlændingedebatten er de borgerlige partiers hjemmebane.

Og på den måde kan Rasmus Paludan potentielt få stor betydning for dansk politik, også selv om han ikke kommer i Folketinget.