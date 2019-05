Funding: Løkke satser hele butikken - udmelding modtaget med chok og vantro

Alle jetonerne blev skubbet ind midt på bordet, da Lars Løkke Rasmussen torsdag fortalte, at han er åben over for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. "All in," som man siger i poker. Nyheden efterlod det politiske miljø i en tilstand af chok og vantro. Ingen ved, hvad Løkkes melding præcis kommer til at betyde for resten af valgkampen, men alle sidder tilbage med en fornemmelse af, at statsministeren løber en kæmpe risiko.

Nogle gange siger politikere rent faktisk det, de mener. Og det virker egentlig ganske troværdigt, at Lars Løkke Rasmussen skulle gå og drømme om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Ikke fordi det er en førsteprioritet, men fordi han mener, det kan blive nødvendigt.

Det er tydeligt, at Løkke i denne regeringsperiode er blevet mere og mere optaget af det internationale. Den politiske ustabilitet rundt om i verden har gjort indtryk på ham. En ustabilitet, han mener, er ved at snige sig ind i Folketinget.

I den sammenhæng giver det mening, at han går og drømmer om at gøre sig fri af fløjene i dansk politik og indgå i et stabilt regeringssamarbejde hen over midten med Socialdemokratiet. Uden at jeg overhovedet skal forholde mig til, om det er en realistisk konstruktion.

Men en ting er at drømme, noget andet er - midt i en valgkamp - at lancere ideen. Lars Løkke Rasmussen bringer os ud på jomfruelig grund, og det er lige nu umuligt at sige, hvad hans udmelding vil få af konsekvenser for dynamikken i resten af valgkampen.

Løkke håber naturligvis, at det vil understøtte Venstres overordnede fortælling. Nemlig lederskab. Statsministeren forsøger at portrættere sig selv som den, der rækker hånden frem og tilbyder Mette Frederiksen og danskerne stabilt lederskab i urolige tider.

Det er der givetvis et publikum for i befolkningen. Ikke fordi folk er bange for fløjene, men mere fordi de er trætte af ævl og kævl og helst bare gerne vil have nogle politikere, der sætter sig ned og løser problemerne.

Kontrasten til dette - håber Løkke og Venstre på - er kaosset i rød blok. Og man så da også i Mette Frederiksens kommentar, at Socialdemokratiet er meget opmærksomme på, at det ikke er til deres fordel, hvis de kommer til at give et indtryk af, at det er dem, der er stopklods for et bredt samarbejde.

Men Lars Løkke Rasmussen melding er på trods af dette et kæmpe sats, og indsatsen, Løkke spiller om, er Venstre. Blå blok er langt bagud i meningsmålingerne, og Lars Løkke Rasmussens valgkanin kan meget hurtigt blive opfattet som en desperat handling fem minutter i lukketid.

Overordnet set løber statsministeren den risiko, at han med ét slag får legitimeret Socialdemokratiet og samtidig åbnet en gigantisk flanke til Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Frygten i dele af Venstre er, at Løkke er i gang med at føre Venstre ud på tynd is, og at man lige om lidt ryger igennem og ned i det iskolde vand.

Flere kilder i statsministerpartiet vurderer således, at partiet kommer til at miste vælgere på grund af torsdagens melding. Logikken er, at de mest borgerlige af Venstres vælgere ikke vil risikere, at deres stemme vil kunne gå til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. De vil derfor i stedet stemme på LA og Konservative.

Det kan Lars Løkke Rasmussen leve med, hvis han til gengæld tiltrækker vælgere fra den anden side af midten. Men det er der bare ikke nogen garanti for, at han kommer til. Tværtimod.

Når Løkke siger, at han er klar til et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, er den indbyggede logik nemlig, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ikke er så slemme endda. Ellers ville man jo ikke være klar til at gå i regering med dem.

Effekten af Lars Løkke Rasmussens melding kan derfor lige så godt blive, at de mest midtersøgende vælgere i Venstre og Dansk Folkeparti får en undskyldning for at stemme socialdemokratisk. Løkkes sats indebærer med andre ord den risiko, at Venstres valgresultat kan blive betydeligt ringere, end det ser ud til lige nu, fordi man risikerer at tabe stemmer til både den ene og den anden side.

Det er en kliche. Men den næste uge i dansk politik bliver ufattelig spændende, og topfolkene i Venstre og Socialdemokratiet vil de næste dage studere meningsmålingerne med en nidkærhed sjældent set for at se, hvilken effekt Løkkes sats har haft.