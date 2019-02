Det er svært at forestille sig, at Lars Løkke Rasmussen lige nu skulle være fristet til at udskrive valg. Blå blok sakker bagud i meningsmålingerne, og statsministeren har mistet grebet om den politiske dagsorden. Men timeglasset er ved at rinde ud. I dag er der præcis fire måneder til, at der skal være afholdt valg. Det kan presse Løkke til at gamble.

I amerikansk fodbold opererer man med et begreb, der hedder et Hail Mary. Det er noget, et hold gør, hvis det er bagud på point og kampen er i de døende sekunder. I et sidste desperat forsøg på at vinde kampen kaster quaterbacken bolden alt, hvad han kan op ad banen og beder til jomfru Maria om, at en medspiller griber den og laver et touchdown.

Lars Løkke Rasmussen er endnu ikke en desperat mand. Og måske bliver han det heller ikke. Men som sandet løber ud af timeglasset, og meningsmålingerne går i den forkerte retning, kan han ende der, hvor han kan blive nødt til at overveje et Hail Mary. Nemlig at slå valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet sammen.

Man har tidligere set folketingsvalg lagt sammen med kommunalvalg, men aldrig sammen med et europaparlamentsvalg. Det er derfor reelt umuligt at sige noget sikkert om, hvilke dynamikker det vil føre med sig, og for hvem det vil være en fordel. Alene af den grund vil de fleste politikere forsøge at undgå scenariet. De hader usikkerhed.

Men bedrer meningsmålingerne sig ikke for Venstre de kommende måneder, kan det pludselig blive tillokkende alligevel. Hellere satse på det usikre end at udskrive et valg, der ikke kan vindes.

For selv om usikkerheden ved et dobbeltvalg er stor, er der argumenter for, hvorfor det kunne være til Lars Løkke Rasmussens fordel.

Et af dem er, at europapolitikken vil komme til at fylde mere i valgkampen, end den ellers ville have gjort. Temaet ligger umiddelbart godt til Løkke af den simple årsag, at han er statsminister. Han taler med tyngde, når det kommer til udenrigspolitik.

Løkke vil på den måde kunne give den som statsmand over for den relativt uprøvede S-leder Mette Frederiksen. Bagtæppet vil være brexit, russisk aggression, og Trumps Amerika. Statsministeren vil forsøge at tilbyde vælgerne det modsatte: erfaring, ro og sikkerhed.

Det er da også tydeligt, at man i Venstre ser udenrigspolitikken som en arena, der er til Lars Løkke Rasmussens fordel. Statsministerens nytårstale handlede således nærmest ikke om andet. Mange undrede sig over, hvorfor Løkke ikke havde valgt et indenrigspolitisk fokus i talen, men ender han med at slå de to valg sammen, vil det pludselig give mening.

Et andet argument for et kombivalg 26. maj er, at det potentielt kan styrke Dansk Folkeparti. En af de helt store årsager til, at blå blok lige nu står til at tabe valget, er, at Dansk Folkeparti har mistet vælgere til Socialdemokratiet. Løkkes genvalgschancer hænger derfor uløseligt sammen med, at DF vinder noget af det tabte terræn tilbage.

Her vil et forøget fokus på EU måske kunne gøre tricket. Dansk Folkepartis klare EU-skeptiske linje har et ikke ubetydeligt publikum blandt vælgerne. Emner som grænsekontrol, social dumping og østeuropæiske tyvebander vil være benzin på DF-motoren i en valgkamp. Så alt imens Løkke vil markedsføre sig som proeuropæisk statsmand, vil Kristian Thulesen Dahl kunne samle de knap så EU-begejstrede vælgere op.

Men desværre for statsministeren kan argumenterne for et dobbeltvalg også bruges som argument imod et dobbeltvalg.

Således har vi endnu til gode at se en statsminister vinde et valg på at være statsmand. Nyrup forsøgte det i 2001, men tabte med et brag. Dengang og nu er det indenrigspolitik, danskerne vægter højest, når de skal sætte deres kryds. Og lader man DF få plads til at markedsføre sin EU-skepsis i valgkamp, vil det få den afledte effekt, at det vil udstille, hvor splittet blå blok er, når det kommer til europapolitik.

Men til syvende og sidst er det hele spekulationer. Vi kan gætte på, hvad konsekvenserne ved at slå valgene sammen vil blive, men vi ved det ikke. Det er jomfruelig grund.

I amerikansk fodbold lykkes et Hail Mary langtfra altid. Det er nærmest mere reglen end undtagelsen, at det går galt. Men når det ender i et touchdown, er det altid spektakulært. På samme måde vil Løkke blive udråbt til geni, hvis han med ryggen mod muren ender med at satse på et kombivalg og vinder det.