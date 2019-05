Funding: Hønges forklaring halter

1 Forklaringen halter

Det står efterhånden klart: Karsten Hønge har aldrig været interesseret i at blive valgt til Europa-Parlamentet. Han har været fyld på SF's liste. Partiet var inden valget nervøst for, om det kunne holde fast i sit enlige mandat, fordi Enhedslisten for første gang havde besluttet sig for også at stille op til valget. Men SF genvandt ikke bare det ene - det blev til to.

Hønge siger selv, at han ikke har været tydelig nok om dette over for vælgerne. Men det lyder som spin-snak. Karsten Hønge har nemlig sagt det diametralt modsatte. Flere gange. Spoler vi tiden et lille år tilbage, sagde han dengang til både Politiken og TV2/Fyn, at han ville tage til Bruxelles, hvis han blev valgt til Europa-Parlamentet.

Det kunne han dengang sige uden bekymring, fordi han ikke regnede med, at det ville blive relevant. Hønge må have troet, at det var en gratis omgang, da ingen i SF regnede med, at SF ville få to mandater.

Men det fik partiet, og det blev Karsten Hønges tæppefald. Det viser, at han ad flere omgang bevidst har givet vælgerne et indtryk af, at han var reel kandidat, hvilket vi nu må konstatere, at det var han så ikke.