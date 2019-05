Funding: Her er tre ting Løkkes velfærdsløfte lærte os

3. Fokus skal flyttes

Venstres strategi virker altså til at være at lukke flanker ned til Socialdemokratiet. Det så vi først med den grønne dagsorden, efterfølgende med forhandlingerne om pensionsalder og nu med velfærdsløftet.

Det virker til, at Lars Løkke Rasmussen håber på, at han kan eliminere de områder, hvor Socialdemokratiet står stærkt, så det, der bliver afgørende for vælgernes kryds, i stedet bliver emner, hvor han har en fordel.

Logikken synes at være, at hvis midtervælgerne oplever, at de to statsministerkandidater tilbyder nogenlunde det samme på velfærdsområdet, så bliver det andre emner, der kommer til at afgøre, hvor de sætter deres kryds. Løkke håber på sikkerheden for en stram udlændingepolitik og erfarent lederskab i stedet bliver arenaen, hvor der skal spilles.

Men selv om statsministeren har givet sig selv en lang valgkamp, er fire uger ikke lang tid til at skulle trænge igennem over for vælgere. Til sammenligning brugte han op til sidste valg flere år på at forklare, hvorfor han dengang gik til valg på nulvækst.