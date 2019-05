Funding: Fløjkampen i Venstre ulmer igen, og det er meget farligt

Chokket er stadig ved at bundfælde sig i Venstre, efter at Lars Løkke Rasmussen i denne uge åbnede op for at gå i regering med Socialdemokratiet. Kristian Jensen-fløjen er målløse og mener, formanden opfører sig hasarderet. Magtkampen fra 2014 er vakt til live igen og risikerer at eskalere.

Man må give Lars Løkke Rasmussen, at han spiller for at vinde. Den nemme løsning ville have været at give op køre Venstre i garagen på omkring de 18 procent og så ellers overlade nøglerne til Kristian Jensen.

Men det ligger ikke til Løkkes natur. Han er altid bedst på de sidste meter, og han mangler ikke risikovillighed, når han står med ryggen mod muren.

Og det er det, der er problemet, hvis man spørger i visse kredse i Venstre. De ser en tendens. En tendens hvor Løkke er klar til at gøre næsten hvad som helst for at holde fast i magten.

Flere joker i en syrlig tone med, at formanden tidligere har vist, at han vil være statsminister for enhver pris og nu også, at han vil være minister for enhver pris. De er bekymrede over, hvilket parti de står tilbage med, når statsministeren er fortid i dansk politik, hvilket de anser som et nært forestående scenarie.

Tag bare de sidste måneder under Løkkes ledelse. Her har Venstre taget flere standpunkter, kritikerne har svært ved at se sig selv i. Regionerne skal lukkes, minimumslønninger er ikke længere et fyord, der skal indføres en bund under selskabsskatten i EU, det økonomiske råderum skal bruges på offentligt forbrug, skatten skal som udgangspunkt ikke sænkes, og her til sidst har statsministeren så åbnet op for et regeringssamarbejde med arvefjenden i Socialdemokratiet.

En vittig sjæl lagde i den forbindelse et billede op på de sociale medier, hvor Løkke står storsmilende og tager et billede af sig selv med sin mobiltelefon. En såkaldt selfie. I baggrunden er der fotomanipuleret et billede af en paddehattesky fra en atombombe ind. Flere venstremedlemmer har grint højlydt af dette billede. Det indkapsler for dem deres frygt. Løkke satser, og de står tilbage med den potentielle ruinhob.

Det hele har fået et ekstra twist ved, at Løkke de facto har annulleret formandskabet i Venstre med sin åbning til Socialdemokratiet. Formandskabet er betegnelsen for den magtdeling Lars Løkke Rasmussen indgik med Kristian Jensen i kælderen under Odense Congress Center i 2014 som modydelse for, at Jensen ikke væltede ham som formand.

Der var således kun 15 personer, der vidste, at Lars Løkke Rasmussen på Venstres vegne ville åbne op for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Det har forfatteren til bogen, hvor Løkke fortæller om sine tanker, berettet. Kristian Jensen var ikke en af de 15. Det er meget svært ikke at se som andet end en bevidst handling fra Lars Løkke Rasmussens side. Han har altså bevidst holdt sin næstformand i mørket.

Kristian Jensen så derfor heller ikke ligefrem tilfreds ud, da han skulle kommentere på formandens tanker. I første omgang forsøgte han at lægge afstand ved at sige, at det hverken var hans 1. eller 2. prioritet at gå i regering med Socialdemokratiet. Senere måtte han dog trække i land på Twitter.

Og det er da også et dilemma for Kristian Jensen. Går han imod sin formand midt i en valgkamp, bryder der borgerkrig ud i Venstre, noget vælgerne med sikkerhed vil straffe hårdt på valgdagen. Ingen kan sige, hvor galt det så kan gå for partiet. Men gør Kristian Jensen ingenting, lader han Løkke fortsætte sin stil. En stil flere omkring Kristian Jensen betegner som hasarderet.

Reelt har Kristian Jensen dog ikke noget valg, og det har Lars Løkke Rasmussen for længst gennemskuet. Risikoen for, at Venstre nedsmelter, er for stor, og det disciplinerer. Næstformanden må sidde stille af hensyn til partiet og så ellers håbe på, at formanden ikke kører Venstre ud over skrænten.

Og det kan da heller ikke afvises, at Løkke endnu engang i 11. time har fundet et musehul, han kan kravle ud af. Ligesom da han i 2014 reddede sin formandspost ved at dele magten med Kristian Jensen.

Store dele af befolkningen ønsker et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet, og måske nogle af dem kan tiltrækkes af Lars Løkke Rasmussens melding. Lykkes det, vil Løkke blive udråbt som et politisk geni. Grænsen mellem gal og genial er som bekendt hårfin.

Men selv hvis Løkke kan få Venstre til at vokse, så er det tæt på umuligt at se, at det bliver nok til, at blå blok vinder. Særligt ikke hvis statsministeren ikke vil basere sig på Stram Kurs og Nye Borgerliges mandater.

Derfor bliver der også spekuleret voldsomt i Venstre lige nu. Hvad er Løkke egentlig ude på? Han har tydeligvis kørt Kristian Jensen ud på et sidespor, men betyder det, at han forsøger at omgå ham som Venstres næste formand? Vil Løkke insistere på at blive siddende som formand for Venstre, hvis han isoleret set sikrer partiet en fremgang ved valget?

Ingen synes dog at kunne blive klog på formanden. Særligt ikke blandt Kristian Jensens støtter. Og den usikkerhed er farlig for partiet. Følelserne sidder udenpå tøjet, og tilliden kan ligge på et meget lille sted. Der skal ikke meget mere til for at få tingene til at eskalere.