Funding: Ellemanns tre vigtigste opgaver, når han bliver formand

1. En dysfuktionel kultur skal erstattes med tillid

Når Jakob Ellemann-Jensen om to en halv uge bliver kåret til formand for Venstre, venter der ham på den korte bane en opgave, der overskygger alle andre. Nemlig at skabe ro i Venstre. Og han er da også allerede gået i gang med arbejdet.

I første omgang handler det om at lande en fordeling af de ledende poster i partiet, hvor alle fløje, fraktioner og egoer (og de er store) føler sig nogenlunde tilgodeset. Vi taler her først og fremmest om næstformandsposten i partiet, politisk ordfører og gruppeformand for folketingsgruppen. Personerne, der indgår i kabalen, hedder Inger Støjberg, Karsten Lauritzen, Ellen Thrane og Sophie Løhde.

Særligt spillet om næstformandsposten ligner en hård nød at knække. Både Inger Støjberg og Ellen Thrane Nørby er i spil. Jakob Ellemann-Jensen favoriserer Støjberg, der onsdag meldte sig som kandidat. Men ikke alle i partiet er vilde med hende. Flere mener, hun skaber splittelse i befolkningen med hendes hårde retorik på udlændingeområdet, og så ser de hende som en solorytter og ikke holdspiller.

Spørgsmålet er nu, om Thrane vælger at udfordre Støjberg, eller om hun trækker følehornene til sig. Vælger den tidligere sundhedsminister at stille op, vil det ikke være helt uden klangbund i partiet.

I visse dele af baglandet er der således en irritation over, at Ellemann forsøger at styre konstitueringen fra København. De argumenterer for, at man ikke skal være bange for et kampvalg, da det vil give baglandet mulighed for at give et mandat til den linje, de finder rigtigst, og at det derudover vil vise, at Venstre er et rummeligt parti.

Problemet med et kampvalg er imidlertid - underordnet om det kan afvikles i god ro og orden - at det vil blive set som et udlændingevalg. Er man for eller imod Inger Støjbergs udlændingepolitiske linje? Det vil udstille splittelsen i Venstre på området og dermed skabe uklarhed om linjen. Vinder Ellen Thrane, vil det desuden af mange blive udlagt som en opblødning af den stramme udlændingelinje.

Lykkes det Jakob Ellemann-Jensen at styre Venstre igennem konstitueringer, uden at genstarte borgerkrigen i partiet, skal han dog stadig have ændret kulturen i partiet.

Særligt i folketingsgruppen lurer venstrefolkene på hinanden og tillægger hinanden de værst tænkelige motiver. De skal over tid lære at stole på hinanden igen, og det kommer til at kræve en langvarig indsat fra Ellemanns side.