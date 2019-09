Funding: Ellemann bliver formand, fordi han er ren. Men har han det, der skal til?

Om knap fjorten dage bliver Jakob Ellemann-Jensen med næsten statsgaranti ny formand for Venstre. I baglandet bliver han kørt frem som noget nær en frelser af partiet, der de seneste fem år er blevet martret af interne magtkampe. Men der skal mere til at være formand for Venstre end blot at være fri af gamle fløjkampe, og spørgsmålet er, om Ellemann har det, der skal til.

Der er nærmest et bibelsk skær over den måde, venstrefolkene omtaler Jakob Ellemann-Jensen på i disse dage. Han er partiets frelser. Han står ren og fri af de magtkampe, der har plaget partiet de seneste fem år. Han kan skabe fred. Tilsæt selv salmen "Hil dig frelser og forsoner" som underlægningsmusik.

Og det er da også rigtigt nok. Jakob Ellemann-Jensen har klogeligt og velovervejet holdt sig på behørig afstand af elefantslagsmålet mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Han er i den sammenhæng ren, og det kommer ham nu til gode.

Når Jakob Ellemann-Jensen om knap fjorten dage bliver kåret som ny formand for Venstre, er det således ikke drevet af et aktivt tilvalg fra partiets side. Det er mere udtryk for et fravalg. Venstres bagland vil fri af fløjkampene og balladen. De ville have ro på. Og derfor skilte de sig af med Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

I det hele taget har venstrefolkene været meget formulerede om, hvad det var, de ikke ville have. Hvad alternativet skulle være har fyldt noget mindre i deres overvejelser. Sat på spidsen virker logikken til at have været: Vi skal have en ny start. Ellemann er ren. Han virker fornuftig. Ham tager vi.

Dynamikken i Venstre minder en smule om den, der var, da Socialdemokratiet i 2005 valgte Helle Thorning-Schmidt som ny formand for partiet. Også dengang var det udtryk for et fravalg. Folk troede ikke på, at Frank Jensen kunne vinde valg, og der var i baglandet et ønske om at gøre sig fri af det gamle og prøve noget nyt. Det gav plads til Thorning, der fik overbevist et flertal af partiets medlemmer om, at hun kunne slå Anders Fogh - hvilket hun så alligevel ikke kunne, men det er en anden sag.

Når man tænker på det i dag, var det, der skete, helt vildt. Helle Thorning var helt nyvalgt folketingsmedlem og relativt ukendt i socialdemokratiet, men alligevel blev hun formand.

Jakob Ellemann-Jensen er selvfølgelig noget mere erfaren, end Thorning var dengang. Han har siddet i Folketinget siden 2011 og nåede også at få et enkelt år som miljø- og fødevareminister. Men sammenlignet med de meritter, folk som Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen havde, da de hver især blev formænd for Venstre, er han en grønskolling.

Ellemann har endnu til gode at sidde for bordenden i de rigtig store forhandlinger, ligesom han ikke har prøvet kræfter med de tunge mahogni-ministerier. Han er med andre ord uprøvet på det niveau, han lige om lidt skal til at begå sig på.

Når man spørger i baglandet, om det er en bekymring, siger de fleste, at de tror på, at Ellemann har talentet, og at det vil kompensere for den manglende erfaring.

Det er dog symptomatisk, at stort set alle venstrefolk fremhæver Jakob Ellemann-Jensens kommunikative evner, når man beder dem beskrive hans talent. Han taler et sprog folk kan forstå, han er god i debatter og han er charmerende, fortæller de.

Gode kommunikationsevner er naturligvis afgørende, hvis du vil begå dig på politisk topniveau, men det er kun et af de værktøjer, du skal kunne mestre.

Det er mindst lige så vigtigt, at en toppolitiker kan det politiske håndværk. Man skal være en god forhandler, strategisk og taktisk brilliant, og så skal man kunne udvikle politik - for ikke at glemme at man skal have stamina. Hvilket oversat til dansk betyder, at man skal kunne tage en helvedes masse tæv og stadig blive ved med at rejse sig.

Hvad politikudviklingen og Jakob Ellemann angår, er det et kapitel for sig. Venstres kommende formand har ikke tidligere brugt nævneværdig tid på at udvikle politiske ideer eller formulere hans eget politiske ståsted - i det hele taget ved vi ikke voldsomt meget om, hvad han vil. Han har som tidligere politisk ordfører primært brugt tid på at forsvare partiets linje - men nu skal han altså til at lægge den, og det er en helt anden øvelse.

Den manglende viden om hans politiske projekt betyder, at mange af Venstres medlemmer projekterer deres egne holdninger op på ham. Ligesom man gør på et blankt lærred. Mange har store forhåbninger til, at han som formand vil efterfølge lige netop den linje, de mener er den rigtige.

Udlændingestrammerne er således sikre på, at Ellemann vil læne sig op ad Støjberg, slapperne tror han vil bløde linjen op, landbruget har genvundet deres tro på, at han vil være deres ven, og de grønne er overbevist om, at han vil bringe Venstre i klimaoffensiven.

Man kan dog som bekendt ikke gøre alle glade. Nogle vil blive skuffede. Det bliver spændende at se, hvem det bliver.

Men lige meget hvor relativt uprøvet og politisk ukendt Jakob Ellemann-Jensen er, så bliver han Venstres 10. formand. Det er sikkert og vidst. Tiden må så vise, om han har det, der skal til. Men som et venstremedlem replicerede, da undertegnede spurgte ind til den kommende formands erfaring: Hvo intet vover intet vinder.