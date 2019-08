Funding: Det trækker op til kampvalg i Venstre mellem to gange Jensen

1 Et vigtigt valg Det virker måske ikke som verdens største nyhed, hvem der bliver politisk ordfører og gruppeformand i Venstre. Men det er langtfra ligegyldigt. Posterne er i sig selv betydningsfulde, og denne gang havde kampen om taburetterne fået et ekstra tvist. Det var nemlig i lige så høj grad en positioneringskamp om kronprinserollen i Venstre. Havde man spurgt kendere af Venstre for et halvt år siden, havde langt de fleste sagt, at Kristian Jensen var klart nummer to i partiet. Når Lars Løkke Rasmussen en dagikke længere skulle være formand, ville den mangeårige næstformand overtage posten. Men siden valgkampen er der sket noget, der udfordrer det billede. Jensen er muligvis stadig svagt favorit, men Jakob Ellemann-Jensen ligner mere og mere en udfordrer. Der har længe været snak om, at Ellemann måske kunne blive en udfordrer til Jensen, men om han selv var klar til at gå ind i kampen - med alt hvad det kræver - var de fleste i tvivl om. Tvivlen er nu blevet mindre. Jakob Ellemanns beslutning om at gå efter posten som politisk ordfører er meget svær at se som andet end et forsøg på at køre sig selv i stilling til at kunne gå efter formandsposten en dag. Det trækker med andre ord op til kampvalg mellem to gange Jensen i Venstre.

Fredsvalg betyder ikke fred Hvis magtkampen buldrer i Venstre, kan man undre sig over, hvorfor både Jakob Ellemann-Jensen og Kristian Jensen blev valgt uden modkandidater. Men i politik er fredsvalg ikke altid udtryk for fred. Tilstanden i Venstre minder om en slags kold krig lige nu. Man opruster over for hinanden, truer, og kalder hinandens bluff. Men som regel uden at der bliver løsnet andet end varselsskud. Alle virker bange for at komme til at sætte noget i gang gang, der ikke kan kontrolleres. Lars Løkke Rasmussen forsøgte da også ifølge kilder i Venstre at sælge konstitueringen som en pakkeløsning, hvor folketingsgruppen accepterede en liste med navne, hvor alle poster blev besat på én gang. Ellemann som politisk ordfører, Jensen som gruppeformand og Inger Støjberg som gruppenæstformand. På den måde kunne man undgå kampvalg. Men flere gruppemedlemmer protesterede så meget imod den model, at Løkke måtte trække det tilbage. Noget, han ifølge flere af mødedeltagerne ikke virkede synderlig tilfreds med. I stedet skulle der være valg til hver enkelt post. På de to store poster - gruppeformandsposten og posten som politisk ordfører - gik det som planlagt. To gange Jensen fik deres poster uden kampvalg. Men da det kom til gruppenæstformandsposten, opstod der problemer. Inger Støjberg var Lars Løkkes kandidat, hvilket han også lagde vægt på ved at tage ordet og anbefale hende som kandidat. Også Claus Hjort Frederiksen rejste sig og talte varmt for Støjberg. Men ikke desto mindre valgte et flertal i gruppen Sophie Løhde som deres næstformand. Stemmetallene blev ikke offentliggjort på mødet, så kun ganske få mennesker ved, med hvor meget Løhde vandt over Støjberg. Men lige meget hvad, var det en våd klud i hovedet på Inger Støjberg. Gik hun og drømte om at kunne blive en joker i et kommende formandsopgør, ser det svært ud nu. Samtidig virker det til at være en lille magtdemonstration fra Kristian Jensens side. Han må formodes at have kastet sit og sine støtters lod i Løhdes skål. Han er muligvis blevet svagere det sidste halve år, men han er stadig en magtfaktor.

Dybt splittet parti Kampvalget mellem Inger Støjberg og Sophie Løhde fortæller desuden en historie om, hvor splittet Venstre er. Det siver muligvis ikke ud til baglandet, men på Christiansborg er stemningen anspændt. Usikkerheden om arvefølgen skaber grobund for et magtspil, der har potentiale til skade Venstre voldsomt. Venstrefolk taler i disse dage om, at den socialdemokratiske syge har sat sig i deres eget parti. Henvisningen går på de fløjkampe, der rev og flådede i Socialdemokratiet i årtier efter, at Poul Nyrup væltede Svend Auken som formand i 1992. Og det er da også svært ikke at få øje på lighederne. Stort set ingen i Venstres folketingsgruppe kan i dag gøre eller sige noget uden risiko for, at det bliver tolket ind i et eventuelt kommende formandsgør. Og alle betydningsfulde personer i partiet bliver rangeret efter, hvem de holdt med i formandsopgøret i 2014, og hvem de måtte antages at støtte den dag, Løkke går af. Det er gift for et parti, men det er situationen i Venstre lige nu, og de flestes fornemmelse er, at vi ikke har set det værste endnu.