Funding: Det bliver der snakket om i baren på Folkemødet

Der bliver snakket på Folkemødet. Utrolig meget. Med over 3000 arrangementer er der ikke den krog af samfundet, der ikke bliver sat til debat og endevendt. Men når solen er gået ned, og de kulørte lamper tændes i fadølsteltene, ændrer samtalen sig. Det er her, politikere, journalister, embedsmænd og lobbyister vender den politiske verdenssituation. Avisen Danmarks politiske redaktør har lavet sin research og fortæller her, hvad der tales om i baren på Folkemødet.

Dog har der været en begivenhed på Folkemødet, der udfordrer den fremherskende analyse i baren. Morten Østergaard sagde i sin partiledertale torsdag, at Radikale Venstre ikke ville gentage fejlen fra 2011. Man blev nødt til at bygge en aftale på tillid. En håndsrækning til de andre partier i rød blok, virkede det til.

Den tillid har været svær at få øje på i valgkampen. Og hvad gør man, når man ikke stoler på hinanden? Man forsøger at binde og baste hinanden på skrift. Ligesom man gjorde i det sorte tårn tilbage i 2011, da rød blok sidst lå i regeringsforhandlinger.

Radikale Venstre skal kunne tro på, at Mette Frederiksen længere nede ad vejen vil give partiet indflydelse, og Enhedslisten og SF skal modsat være trygge ved, at S ikke lader Morten Østergaard diktere den økonomiske politik.

Men det afholder ikke folk i baren fra at spekulere i, hvad der sker i forhandlingerne. Socialdemokratiets håb virker til at være, at man kan lande på en relativt kort tekst - måske bare et par sider - hvor man i overordnede vendinger beskriver, hvilken retning en ny S-regering skal arbejde.

Folkemødet lever i høj grad på, at de, der er noget ved musikken, deltager. Derfor er det også lidt et underligt år, fordi landets formodentlig kommende statsminister sidder låst i regeringsforhandlinger i København.

Wammen har en solid baggrund som tidligere borgmester, minister og finansordfører, og han har været med i alle væsentlige forhandlinger på Christiansborg de senere år. Den statskundskabsuddannede politiker er desuden efter Sass' sygemelding blevet en gennemgående figur i regeringsforhandlingerne, hvilket også får pilen til at pege på ham. Det giver mening, at landets kommende finansminister har indgående kendskab til, hvad der er blevet aftalt med støttepartierne.

Wammen havde efter alt at dømme sat sig op til at skulle være udenrigsminister, men ringer Mette Frederiksen og giver ham Finansministeriet, kan han ikke sige nej. Alene af den grund at det vil udfordre hans magtposition i Socialdemokratiet, hvis den gik til en anden.

Skal man tro vurderingerne hen over fadølsglassene, så er posten Nicolai Wammens. Finansministeriet lå efter manges vurdering til at gå til Henrik Sass Larsen, men efter han tidligere på ugen sygemeldte sig på grund af depression, er han ude af spillet.

Man kan ikke sige regeringsforhandlinger, uden også at sige ministerkabale. Og er der noget, der kan skabe resonans i den christiansborgske osteklokke, er det spekulationer om, hvem der bliver minister for hvad.

3 Er der en stedfortræderkrig på vej i Venstre?

Et andet flittigt diskuteret emne i de mange festtelte i Allinge er Venstre. Partiet fik isoleret set et godt valg, og det betyder, at Lars Løkke Rasmussen indtil videre kan få lov til at blive siddende som formand.

Men stort set alle de venstrefolk, man taler med, er enige om, at det ikke er en langtidsholdbar løsning.

Spekulationerne om Kristian Jensen er i den sammenhæng massive. Spoler vi tiden en måned tilbage, var alle enige om, at han ville blive partiets næste formand. Men stemningen har ændret sig på meget kort tid. Nu er mange i tvivl.

Det har dels at gøre med Jensens eget ringe personlige valgresultat, men også det faktum, at han offentligt lagde afstand til Løkkes tanker om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Det viste sig at være det, der skulle til for at få Venstre til at vokse, og det havde han åbenbart ikke næse for. Glemt bliver det hurtigt i baren, at prisen for Venstres fremgang er en blå blok i ruiner.

Men altså: Formandskampen ligger stille lige nu. Derfor retter mange i baren deres fokus på, hvad der kommer til at ske, når Venstres nye folketingsgruppe skal konstituere sig. Altså hvem får hvilke poster?

Flere taler om, at det potentielt kan ende i et opgør mellem Kristian Jensens folk og dem, der ikke vil have ham som formand. I den sammenhæng bliver det interessant, om Jensen selv går efter den magtfulde post som gruppeformand, eller om han bringer en af sine løjtnanter i spil.

Det kan få de folk, der ikke vil have Kristian Jensen til at stille en modkandidat op, hvilket i så fald vil give os et billede af, om Kristian Jensen kan mønstre et flertal i den nye gruppe.