Socialdemokratiet har med rette skullet høre for, at partiets politik er fluffy og ukonkret. Men hvad med statsministerpartiet? Hvad går Venstre egentlig til valg på? Indtil videre ikke meget. Løkke er låst, så længe han er statsminister, men når valget er udskrevet, kan han stå frit. Man må håbe for Venstre, at det ikke til den tid er for sent.