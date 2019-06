De kan ikke få armene ned i Socialdemokratiet. Mette Frederiksen står til at blive Danmarks næste statsminister. Men der er malurt i bægeret. I nogle meningsmålinger står det gamle arbejderparti til at få et ringere valg end under Helle Thorning-Schmidt. Sker det, vil det gøre nas på selvforståelsen, men også udgøre et reelt problem for Mette Frederiksen.

Begejstringen vil ingen ende tage i Socialdemokratiet. Valgkampen flasker sig, og rød blok står til en knusende sejr. Hu hej, hvor det går. Men der er malurt i bægeret.

Kast et blik på grafen ved siden af. Her kan man se, hvor stor opbakning Socialdemokratiet har fået i de seneste 100 meningsmålinger. Det svinger mildest talt noget. Men den røde streg giver et indtryk af, hvordan den generelle tendens har været over tid. Og det er interessant.

I kontrast til den socialdemokratiske begejstring maler den nemlig et billede af et parti, hvor formkurven siden midten af marts har været svagt nedadgående.

Man kan se, at partiet i årets første måneder steg i meningsmålingerne, hvilket er nærliggende at kæde sammen med udspillet om differentieret pensionsalder, men de seneste to måneder ser det ud, som om luften er gået en smule af ballonen.

Flere målinger spår Socialdemokratiet til et ringere valg end de 26,3 procent, det fik under Helle Thorning-Schmidts ledelse i 2015. Senest har Megafon givet partiet 25,7 procent i opbakning.

Sker det, vil det være et ikke ubetydeligt symbolsk nederlag for Mette Frederiksen.

For mange af de ledende kræfter i Socialdemokratiet repræsenterer Thorning-tiden et trist kapitel i partiets historie. Corydon, nødvendighedens politik, DONG-salg og lærerkonflikt er for dem eksempler på, at partiet i de år havde glemt sine rødder.

Mette Frederiksen har målrettet lagt afstand til sin forgænger. Helle Thorning-Schmidt er på det nærmeste blevet slettet fra parti-annalerne, som Lev Trotskij blev det i Rusland, da han ragede uklar med Josef Stalin. Uden sammenligning i øvrigt.

Derfor kommer det også til at gøre desto mere ondt, hvis ikke Mette Frederiksen kan mønstre større opbakning i befolkningen end Helle Thorning-Schmidt. Det vil kollidere med partiets selvforståelse, hvis den uægte socialdemokrat skulle vise sig mere populær end den ægte vare.

Problemet for Socialdemokratiet er i denne sammenhæng ikke, at partiet ikke tiltrækker vælgere. Det gør det i stor stil. Faktisk er det i høj grad Mette Frederiksens fortjeneste, at rød blok fører så stort, som den gør. Socialdemokratiet har således kapret i tusindvis af stemmer fra både Dansk Folkeparti og Venstre, hvilket har fået blå blok til at skrumpe, og rød blok til at svulme.

Forklaringen på den succes ligger i høj grad i det herresving mod højre, Socialdemokratiet har taget på udlændingepolitikken under Mette Frederiksens ledelse. Det har fået især tidligere DF'ere til at stemme på Socialdemokratiet.

Men bagsiden af medaljen har været, at det også har skræmt vælgere væk. De er i stedet gået til partier som SF og Radikale Venstre. Populært sagt har Socialdemokratiet tabt på karrusellerne, hvad det har vundet på gyngerne.

Alt dette er selvfølgelig bare malurt i bægeret. Socialdemokratiet lever ganske givet med et hak i selvforståelsen, hvis Mette Frederiksen til gengæld får adresse i Statsministeriet.

Men en smule bekymret må man alligevel være i de socialdemokratiske ledelseskontorer. Det ser i forvejen ud til at blive bøvlet med det parlamentariske grundlag efter et valg, og det bliver kun forværret af, at partier som Radikale Venstre og SF banker frem.

Morten Østergaard og Pia Olsen Dyhr står til at få et markant folkeligt rygstød, og de vil selvfølgelig kræve det vekslet til indflydelse. Jo større støttepartierne bliver, desto dyrere bliver magten for Mette Frederiksen. Det er både logisk og rimeligt.

Og det leder os igen hen til udlændingepolitikken. De indbyrdes styrkeforhold i rød blok rykker nemlig ikke ved, hvor Socialdemokratiets smertegrænse går på udlændingeområdet. Mette Frederiksen kan ikke give sig mere, "bare" fordi Radikale Venstre er blevet fordoblet. Hun har lovet, hvad hun har lovet, og et løftebrud er et løftebrud.

I tilfælde af rød sejr bliver det derfor helt afsindigt spændende at se, hvor mange mandater de enkelte partier i rød blok får. Og Socialdemokratiet må bede til, at vælgerne ikke giver støttepartierne så stor opbakning, at de afledte krav bliver så svære at arbejde med, at man enten risikerer at ødelægge egen troværdighed eller at skulle frasige sig magten.