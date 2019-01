Funding: Dansk Folkeparti fanget i Socialdemokratiets lyskegle

Venstre og især Dansk Folkeparti blev i denne uge fanget i lyskeglen fra Socialdemokratiets forlygter, da Mette Frederiksen tirsdag her i avisen Danmark lancerede, at hun som statsminister vil indføre en differentieret pensionsalder. De mennesker, der har arbejdet flest år, skal også have lov til at gå på pension før andre, lød det fra Socialdemokratiets førstekvinde.

De to store borgerlige partier virkede overrumplede over forslaget og stod som rådyr frosne i lyset skær ude af stand til at bevæge sig til hverken højre eller venstre. I stedet for at bekende kulør trådte de vande og forsøgte at købe sig tid ved at angribe teknikken i forslaget. Det sås tydeligt i den kommentar Kristian Thulesen Dahl leverede på det sociale medie Twitter.

- Gode takter fra S i pensionsudspil. Men bliver nødt til at blive mere konkret... For hvem får egentlig med forslaget en ret til at gå tidligere på pension med udspillet? Det står hen i det uvisse.., lød det fra Dansk Folkepartis formand.

Det er ikke fordi, DF-formanden ikke har en pointe. Der er en række usikkerheder i Socialdemokratiets forslag. Partiet vil for eksempel ikke fortælle, hvor mange år man skal have været på arbejdsmarkedet, før man kan forlade det, og det fortaber sig i tågerne, hvordan man forestiller sig, at ordningen skal administreres.

Det kan virke som en teknikalitet, men hvordan beviser man egentlig, at man har været erhvervsaktiv i 40 år? Hvem har lønsedler liggende så lang tid tilbage? Og så er der også det økonomiske aspekt. Skal man lave en ordning, der for alvor batter noget, bliver det meget hurtigt utroligt dyrt.

Summa summarum er, at det hele er så ukonkret, at det grundlæggende er svært at sige noget begavet om, hvor mange der reelt vil blive hjulpet, hvis Socialdemokratiet får magt som de har agt.

Men selv en usikker model kan være bedre end ingen. Og så længe hverken Venstre eller Dansk Folkeparti klart vil tilkendegive, om de går til valg på en differentieret pensionsalder, så ejer Socialdemokratiet dagsordenen.

Det er sådan set forståeligt nok, at Venstre vælger at træde vande. De står i en svær situation. På den ene side har de vælgere for hvem, pensionsalder er vigtigt, men på den anden side bliver de nødt til at tage hensyn til de to andre regeringspartnere. Både Liberal Alliance og de konservative ser forslaget som gift for dansk erhvervsliv og væksten i samfundet generelt.

Men hvor Venstres tøven kan forklares, er det noget af en gåde, hvorfor Dansk Folkeparti indtil nu har været så famlende.

Det har været tydeligt for enhver, der har gidet lytte, at Mette Frederiksen har været på vej med noget. Den socialdemokratiske formand har ikke kunnet holde en tale de seneste måneder, uden hun har understreget, at det var en bunden opgave, at der skulle gøres noget for de nedslidte. Sådan noget siger man kun, hvis man har noget på vej.

Man skulle tro, at Dansk Folkeparti ville have taget bestik af dette og forsøgt at overhale Socialdemokratiet indenom ved selv at komme med et lignende udspil. Men nej. Det virker til, at det politiske boldøje har svigtet partiet i denne sag.

Og nu betaler man så prisen. Fumlende står man på sidelinje mens Socialdemokratiet kører afsted med en dagsorden, man må formode ligger DF's vælgere voldsomt på sinde.

Den typiske DF-vælger er således ifølge en undersøgelse fra analyseinstituttet Megafon kendetegnet ved tre ting. For det første er de fleste mænd. For det andet er de oppe i årene. Og for det tredje har de en kort uddannelse med sig i bagagen. Man skal ikke være arbejdsmarkedsforsker for at kunne gennemskue, at der er en høj sandsynlighed for, at denne gruppe af mennesker har nedslidning tæt inde på livet.

Læg dertil at vi ved, at nedslidning er et større problem udenfor de store byer. Emnet trækker derfor også energi fra sidste valgkamps store emne om balancen mellem land og by.

Dengang stod Dansk Folkeparti som provinsens beskytter. Dem der repræsenterede almindelige danskeres interesser overfor eliten i København.

Den position udfordrer Socialdemokratiet med sit udspil. Og det naturligvis uholdbart for Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl bløder i forvejen vælgere til Mette Frederiksen, og han risikerer, at åreladningen fortsætter, hvis han ikke inden et valg vrister blikket fri af lyset fra socialdemokratiets forlygter og får bugseret sit parti væk fra kørebanen.