Funding: DF's sommergruppemøde var regnskabets time

1. Husk at fodre bæstet

Årets sommergruppemøde i Dansk Folkeparti kunne let være kørt i grøften for Kristian Thulesen Dahl. Ikke siden partiets katastrofale valgresultat har han stået foran den samlede danske presse. Der var derfor også overhængende fare for, at dækningen af mødet nærmest udelukkende ville komme til at fokusere på, om han var den rette leder for Dansk Folkeparti.

Men sådan gik det ikke. Måske fordi man i Dansk Folkepartis ledelse er inspireret af amerikansk politik. Amerikanerne har i hvert fald et udtryk, der lyder nogenlunde sådan her "feed the beast, or it will feed on you".

Direkte oversat betyder det, at man skal huske at fodre bæstet, ellers spiser det dig. Bæstet er i denne sammenhæng pressen. Giver du ikke pressen noget at skrive om, begynder de at skrive om dig. Og det har Dansk Folkeparti altså ikke nogen interesse i lige nu, hvor krisen fra valget stadig kradser.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl sørgede derfor dygtigt for at dreje opmærksomheden andre steder hen. Med trusler og krav til Lars Løkke Rasmussen fik DF-formanden drejet fokus over på problemerne i Venstre og skabt tvivl om, hvorvidt den tidligere statsminister reelt har i sinde at blive siddende som formand for Venstre frem til valget. Opsigtsvækkende og væsentlig historie, men også noget der til forveksling ligner en afledningsmanøvre.

Nøgternt set er det dygtigt politisk håndværk, og set fra DF's side var sommergruppemødet en succes. Men under overfladen ligger problemerne stadig og lurer i Dansk Folkeparti, der endnu ikke har fundet sine fødder igen efter den valglussing, de fik.