Funding: Balladen i Venstre er et bondeoprør uden leder

Oprøret i Venstre er autonomt som et bondeoprør, men samlet i et ønske om at sætte partiet fri af fløjkampene fra 2014. Baglandet forsøger at presse Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til selv at trække sig før hovedbestyrelsesmødet lørdag. Men oprørernes plan har en svaghed. Hvis Løkke nægter at gå, hvad gør de så?

Der er totalt deja-vu i dansk politik i disse dage. Venstre er i gang med en genopførelse af det formandsopgør, der raserede partiet for fem år siden.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen er igen hovedpersoner, og det hele ser ud til at kulminere med et hovedbestyrelsesmøde. Nøjagtig som i 2014.

Men der er også forskel på dengang og nu. For fem år siden var opgøret struktureret. Der var en formand og en udfordrer. Der var to fløje, og på hver side mobiliserede håndgangne mænd og kvinder baglandet.

Opgøret var så organiseret, at Lars Løkke Rasmussens folk havde en oversigt med en farveinddeling af alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer. Grøn betød, at man holdt med Løkke, rød det modsatte, og var man gul, var man usikker. Og lur mig, om Kristian Jensens folk ikke også havde et nogenlunde tilsvarende system.

Men denne gang er det anderledes. Efter utallige samtaler med venstrekilder - høj som lav - er det således ikke lykkedes undertegnede at få øje på en edderkop i midten af spindet. Jeg bilder mig ind, at det er, fordi der ikke er nogen. Oprøret i Venstre anno 2019 vokser autonomt op fra baglandet. Et bondeoprør.

Det betyder ikke, at der ikke er spillere. Der er mange små og mellemstore edderkopper. De taler sammen i telefonen og mødes over kaffe ved køkkenbordene op og ned ad den jyske højderyg. Efterhånden har de mange små spind vævet sig sammen, og der har udviklet sig en form for kollektiv analyse: Venstre kan ikke hele sårene fra 2014 og komme videre, før både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen er væk.

Oprørets autonome anatomi betyder, at det er svært at slå ned. Der er ikke noget hoved at hugge af slangen. Lars Løkke Rasmussen kan ikke denne gang trække sin modpart til side og slå en handel af, som han gjorde i 2014 med Kristian Jensen i kælderen under Odense Congress Center.

Der findes derfor heller ikke et scenarie, hvor afslutningen på konflikten ender lykkeligt for venstretoppen. Hjulene kan ikke stoppes. Oprøret kan ikke bremses. Når vi når til slutningen på næste uge, vil det således som minimum stå klart, at en betydelig del af partiet ønsker deres formand og næstformand udskiftet. Løkke og Jensen kan med andre ord kun komme svækkede ud af hele miseren.

Præcis hvor stor en del af partiets hovedbestyrelse, der vil af med de to topfolk, er uklart. Men en del tyder på, at det er et flertal. Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer har de seneste dage holdt møder rundt om i landet, og kilder beretter, at majoriteten af dem, der har taget ordet på møderne, har talt for, at Løkke og Jensen skal ud.

Det er tydeligt, at oprørerne på denne måde forsøger at kommunikere til deres formand og næstformand. De håber, Løkke og Jensen læser skriften på væggen og selv trækker sig inden hovedbestyrelsesmødet lørdag, så man slipper for et åbent og blodigt opgør. Men der spreder sig i disse dage en nervøsitet i bondehæren. Hele deres plan hviler på, at de to kan presses til at trække sig, men hvad nu hvis de nægter?

Særligt Lars Løkke Rasmussen har gennem sin karriere bevist, at han ikke er typen, der giver op. Han kæmper til det sidste, og han er iskold, når alt brager løs. Det ville være klassisk Løkke på lørdag at kalde oprørernes bluff og meddele dem, at han ikke skal nogen steder. Vil de af med ham, må de stille med en modkandidat på landsmødet.

Oprørernes plan har nemlig den svaghed, at de ikke har en egentlig formandskandidat. Deres plan har været at skaffe formanden og næstformanden af vejen for så at tilbyde den ledige formandsstol til Jakob Ellemann-Jensen i forventning om, at han vil sætte sig i den, når partiet kalder.

Det er dog et helt andet spil, hvis stolen er optaget. Ellemann har holdt sig på afstand af konflikten mellem partiets formand og næstformand, men har dog på de indre linjer gjort det klart, at han ikke vil tolerere, at nogen forsøger at vælte formanden. Det er derfor svært at se, at han skulle være villig til at stille sig i spidsen for bondehæren og lede den i et kampvalg mod Løkke.

Oprørerne står så, hvis Lars Løkke Rasmussen sætter hårdt mod hårdt, i en svær situation. Enten skal de opgive deres ævred, ellers bliver de nødt til at eskalere situationen og skabe så meget kaos i partiet, at der vil opstå et folkekrav om Løkkes afgang.

Hvilken vej det går - og om Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen selv går - det ved vi inden læng. Det kan blive en historisk uge i Venstre.