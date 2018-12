Frygt for ragnarok: Brexit strammer nettet for dansk fiskeri

Jens Frich har været selvstændig fiskeskipper, siden han var 18 år. I dag ejer han fem fiskefartøjer og en god portion indbringende kvoter, i kompagniskab med fire andre, og han er dermed en af de rundt regnet 1000 fiskere på vestkysten, fra Skagen i nord til Esbjerg i syd, der skæver alvorstungt over vandet, over til Storbritannien.

Den slags kan velsagtens kun bringe glædesrus frem i et menneske, der har fisket i 50 år - siden han som syv-årig trådte ind i det stolte danske erhverv, som hjælper for sin fisker-far. Sådan en titel gør godt for velværet for en mand, der altid har nyt det hårde, men frie erhverv på søen. Men der er nu noget, der forkramper smilet en kende, noget der mere kalder på bekymring end glæde. Det har et navn: brexit.

EU og Storbritanniens premierminister, Theresa May, er blevet enige om en udtrædelsesaftale på teknisk niveau. Den mangler politisk godkendelse i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet. Aftalen på over 400 sider omhandler:En økonomisk opgørelse mellem parterne, når briterne forlader EU. En løsning og nødløsning, der skal sikre en fortsat usynlig grænse mellem Irland og Nordirland. Rettigheder for EU-borgere i Storbritannien og for britiske borgere i EU. I tillæg til udtrædelsesaftalen er parterne enige om en politisk erklæring om fælles handelsrelationer i fremtiden. Desuden sikrer aftalen de fiskeriaftaler, som har hidtil har været gældende. Kilder: Ritzau, The Guardian og EU-Kommissionen

Danske fiskere skuer bekymret over Nordsøen til fangstpladserne, der truer med at forsvinde ved Brexit. Kurt S. Madsen er formand for thyborøn havns Fiskeriforening. Han forudser ragnarok, hvis danskerne smides ud af britisk farvand. Foto: Johan Gadegaard

- Det er derovre, fiskene er, ikke her hos os, i hvert fald ikke tilpas mange. Så først mister vi vores egne fisk, og nu mister vi måske også dem, vi ellers har haft adgang til i den britiske del af Nordsøen. Briterne har også være gode samarbejdspartnere og har hjulpet os med at få gode fangstaftaler med Norge, det kan måske også komme under pres, hvis vi ikke længere skal have briterne ved vores side, siger Jens Frich.

Det alt for lave antal fisk i Danmark er i sig selv udtryk for et alvorligt problem, påpeger han.

For tre uger siden blev Jens Frich lykønsket af fødevareminister Eva Kjer Hansen for titlen som årets fisker. Men brexit-bekymringerne skygger for glæden over kåringen. Foto: Ole Iversen

Reduktioner truer

Han er ikke det mindste i tvivl om, at brexit uden en aftale med EU får alvorlige konsekvenser for fiskernes muligheder for at kunne fortsætte i deres erhverv.

- Jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg ikke farer ud og smider 50 millioner i endnu et fartøj, ikke sådan lige med det vuns i hvert fald. Vi er nødt til at afvente udviklingen. Og ender det med en hård brexit, kan vi blive nødt til at reducere flåden. Så kan vi ikke have fem fiskefartøjer, men måske kun et eller to.

- Det er noget skidt, for det går ud over jobbene. Lige nu beskæftiger vi 35-40 mand på vores fem både, så vi må reducere antallet af fiskeskibe, er der jo ikke job til alle dem. Og sådan gælder det for alle langs vestkysten, siger Jens Frich.

Dansk fiskeri er ikke ubekendt med at få flåderne reduceret, men det har hidtil mest haft noget at gøre med, at de enkelte kuttere er blevet større og stærkere og har kunnet tage mere fangst ind. Det nye er, at international storpolitik og britisk EU-utilfredshed kryber i land i Hvide Sande og andre danske fiskerbyer og skaber ravage.

- I 1980 havde Hvide Sande 500 både, nu er vi nede på 100. Vi har bestemt ikke behov for et yderligere fald i antallet og i antallet af job. Og det er ikke bare mig, ikke bare os i Hvide Sande, men alle, der bliver ramt. Se bare til dem oppe i Thyborøn. Her bliver det virkelig alvorligt, hvis briterne lukker deres farvande for alle andre end dem selv, siger Jens Frich.