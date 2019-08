Da 29-årige Grethe Dhiin i 1958 blev sigtet for drab og drabsforsøg på sine fem spædbørn, aflagde hun hurtigt fuld tilståelse. Hun dræbte børnene, fordi de skreg, og fordi hun manglede moderfølelse, forklarede hun under retsmøderne, som Horsens Folkeblad skrev om. Her følger sagen mod Fru Dhiin, der blev idømt 12 års fængsel.