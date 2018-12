Fristen er en uge: Men i Sønderjylland venter krænkede børn over tre uger på afhøringer

Ventetid: På trods af flere års fokus på at mindske ventetiden på videoafhøringer af krænkede børn stiger den fortsat i flere politikredse i det jyske og på Fyn. Det viser Rigsadvokatens seneste opgørelse, som avisen Danmark har søgt aktindsigt i.

I opgørelsen fremgår det, at børn udsat for voldelige eller seksuelle overgreb på Fyn, i Sønderjylland og i Midt- og Vestjylland i tredje kvartal af 2018 i gennemsnit ventede over tre uger på videoafhøringer i straffesager. Det står i kontrast til resten af landet, hvor ventetiden generelt er faldende. Eksempelvis er Midt- og Vestsjællands Politikreds i tredje kvartal nede på en ventetid på 6,9 dage, mens et barn i Fyns Politikreds skulle vente over 30 dage. Fristen er som udgangspunkt syv dage, men den overholdes kun af en enkelt politikreds. Størstedelen er dog kommet ned på ventetider under 12 dage.

- Vi kan se på tallene, at indsatsen samlet set har betydet, at politikredsene har forbedret indsatsen. Men der er stadig rum for forbedringer. I de kredse, hvor ventetiden ikke er bragt ned, følger vi udfordringerne meget nøje og holder øje med om initiativerne for at forbedre ventetiden virker, siger kommunikationschef hos Rigsadvokaten Mikkel Thastum.