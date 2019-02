Fra påstået pjæk til depression: Forstå Sass Larsen-sagen på fem minutter

4. Sass Larsen fortæller om depression

Samme dag, som Ekstra Bladet bringer sin seneste afsløring, bringer Politiken et interview med Henrik Sass Larsen, hvor han fortæller, at han har lidt af en depression. I to måneder fra oktober 2018 har han været ved psykolog stort set hver eneste dag. Næste dag kommer et længere interview, hvor socialdemokraten fortæller mere om sin depression.

- Jeg kunne ikke noget. Jeg var næsten væk i to måneder, hvor det eneste, jeg gjorde, var, at jeg var med i den tv-udsendelse på News med Søren Pind en gang om ugen. Ellers sov jeg det meste af tiden. 19-20 timer i døgnet. Min krop var fysisk brændt ned over så mange års tagen imod, siger han blandt andet.

Henrik Sass Larsen fortæller også, at han op til interviewet i "Presselogen" ikke havde sovet i to dage, fordi han fik et tilbagefald, da han hørte, at Ekstra Bladet var på vej med nye historier. Men han er "fit for fight" igen, slår han fast i samme interview.

Hans psykolog er ifølge artiklen ikke enig i, at han skal fortsætte med sit arbejde som folketingspolitiker.

- Min psykolog siger, at jeg ikke længere har depression. Hun siger også, at jeg skulle tage at finde mig et andet arbejde, siger Henrik Sass Larsen.