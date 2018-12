Fra kviklån til private lån på nettet: Disse lånetyper skal du undgå

Forbrugslån tog for alvor fart i Danmark, da kviklånene kom til. Siden er markedet blevet udvidet med lån mellem private på Facebook og lånetjenesten Primutu. Få et overblik over de nye lånetyper. De frarådes af ekspert i privatøkonomi Kim Valentin og Forbrugerrådet Tænk.

1. Kviklån

Kviklån, også kaldet mikrolån, SMS-lån og minilån kom til Danmark omkring årtusindskiftet i takt med udbredelsen af det mobile netværk. Kviklån er en betegnelse for et mindre lån, som udbetales hurtigt, og hvor den, der låner penge, ikke stiller sikkerhed. Typisk udbydes lånene af internetbanker eller finansielle virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at forbrugerne i 2014 samlet set lånte i alt cirka 436 millioner kroner som kviklån i gennemsnitligt 30 dage.

Kviklån har længe været en udskældt låntype på grund af de høje årlige omkostninger op mod 600-700 procent, og i 2017 trådte en ny regel i kraft vedrørende kviklån. Reglen betyder, at personer, som har søgt et kviklån, skal vente i 48 timer, før det bekræftes, at personen vil foretage lånet. I den periode har låntager muligheden for at annullere lånet.

2. Lån i lukkede Facebookgrupper Facebook-sider som "Lån Penge Af Private", "RKI lån - lån penge af private" og "Lån penge af andre og lån selv ud", har ud fra deres opslag haft deres første aktivitet i sommeren 2018. Siderne faciliterer lukkede Facebook-grupper, hvor private kan låne penge af hinanden. Ifølge Politiken er renterne i disse grupper oppe mod 100 procent. Avisen Danmark har talt med en 34-årig mand, som har lånt penge i en af de lukkede lånegrupper. Han er efterfølgende blevet truet, og manden, der gav ham lånet, mødte op på hans bopæl. Ifølge Forbrugerrådet Tænk og Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg er der tale om en ny tendens, hvor grupperne systematiserer mødes mellem låntager og långiver.