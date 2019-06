Fra fiskerlussing til vælgerlussing: Jeg tror på fremtiden - på trods af vore politikere

På kant: Eftersom jeg for nogle måneder siden lovede at bruge al min energi på at konvertere en fiskerlussing til en vælgerlussing, kan jeg jo kun sige, at valget som sådan har været en succes for mig personligt. DF er blevet halveret og 'Den Unævnelige' opnåede lige nøjagtig ikke at komme i Folketinget denne gang. Jeg tillader mig da også en stille glæde og skyggebokser lidt af og til med et smil på læben, men hvor langt er vi nået ? Indholdet af Folketinget er ikke så meget anderledes, end det var før valget, og det eneste nye er Nye Borgerlige, Gud bedre det!

Så en sejr vil jeg ikke kalde det - blot et lille skridt i en retning, hvor vi kan håbe på noget bedre i fremtiden. En sejr vil jeg først kunne kalde det, når vi ikke længere har politiske partier, der føler at de er nødt til at strø had og mistillid omkring sig for at opnå en følelse af samhørighed med et fragment af befolkningen. Hvis vi en dag kan se os ledet af mennesker, der har et ressourcebaseret syn på andre og vil arbejde for at skabe ægte samhørighed på tværs af forskellige kulturer, religioner og farver, da vil vi kunne sige, at vi har opnået en politisk sejr.

Gennem valgkampen har jeg haft fornøjelsen af at træffe et hav af forskellige mennesker, der alle har været repræsentanter for det, jeg betegner som mit Danmark, som har været vævet ind i hinandens liv på kryds og tværs, og skabt et netværk med utallige nuancer og styrker.

Det har givet mig et enormt positivt syn på fremtiden, ikke på grund af vores politikere, men på trods af vores politikere.