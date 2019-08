Forstå spliden i Venstres top: Spændingerne mellem Løkke og Jensen begyndte for fem år siden

Spliden mellem Venstres formand og næstformand begyndte ved det dramatiske hovedbestyrelsesmøde, der fandt sted i Odense Congress Center i 2014.

1. Løkke og Jensen indgik aftale i kælderen

Spændingerne mellem Lars Løkke og Kristian Jensen er langt fra nye. For at forstå dem skal vi fem år tilbage i tiden til 2014. Det år var Venstres formand Lars Løkke Rasmussen tæt på at tabe formandsposten til næstformand Kristian Jensen. Lars Løkke var presset af en lang række personsager om forbrug af partiets penge til tøj og ferierejser og et dårligt valgresultat ved Europa Parlamentsvalget.Op til hovedbestyrelsesmødet 3. juni i Odense opstod der spekulationer om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen ville trække sig som formand og overlade posten til næstformand Kristian Jensen. På dagen havde Kristian Jensen ifølge bogen "Aftalen i kælderen" Venstre-baglandets opbakning til at kræve et ekstraordinært landsmøde. På et sådant ekstraordinært landsmøde ville det blive afgjort, hvem der skulle være formand for Venstre.Men inden medlemmerne af hovedbestyrelsen nåede at stemme om et ekstraordinært landsmøde, tog Lars Løkke og Kristian Jensen en snak i kongrescenterets kælder, hvor også Hernings borgmester deltog.En form for aftale blev indgået. Kristian Jensen støttede Lars Løkke og fik øget indflydelse i partiet.

2. Kristian Jensen undsiger Løkke De seneste år har der været ro om formandsskabet, og Kristian Jensen har haft indflydelse på fordelingen af ordfører- og ministerposter i Venstre. Men op til Venstres sommergruppemøde blussede spændingerne op igen. Kristian Jensen talte i et interview med Berlingske imod Løkkes plan om et regeringssamarbejde henover midten mellem Venstre og Socialdemokratiet. Som modreaktion krævede Venstres Claus Hjort Frederiksen, at Kristian Jensen skulle trække sig fra posterne som næstformand og gruppeformand under partiets sommergruppemøde. Efter sommergruppemødet beklagede Kristian Jensen sin udmelding, og på pressemødet fredag lød det, at aftalen fra 2014 om det delte formandsskab i Venstre fortsat er gældende.