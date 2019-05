Fornyelsens indgang - eller EU's udgang for de konservative

Uden den voldsomme politiske erfaring afløser Pernille Weiss den konservative eks-formand Bendt Bendtsen som partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet. Hun sætter topprioritet på klimaet, migrationen og den internationale handel.

Med det forestående valg til Europa-Parlamentet balancerer Det Konservative Folkeparti på et knivsæg. Falder det til den ene side, er partiet færdigt i det europæiske parlament, falder det til den anden, indledes en fornyelsens æra.

51-årige Pernille Weiss er partiets nye EU-spidskandidat og afløser den tidligere partileder, den erfarne Bendt Bendtsen, som siger farvel efter 10 år som europaparlamentariker. I modsætning til Bendtsen har hun ingen toppolitisk erfaring med i bagagen. Hendes folkestyrearbejde handler om otte år som amtspolitiker på Fyn i perioden 1996-2004.

Selv grubler hun ikke over den manglende politiske kendiseffekt. Hun noterer sig, at hun træder ind på den europapolitiske scene, hvor fortiden viger for generelle bekymringer om fremtiden, blandt andet hvad angår klimaspørgsmålet.

- Ud over at brexit-uroen har skabt en ny og markant opmærksomhed på landenes afhængighed af hinanden, er der, især blandt de yngre vælgere, et kolossalt fokus på klimaproblemerne. Det samme har EU som sådan haft de seneste fem år, og det fokus, tror jeg, betyder meget mere end alt andet for, hvor folk lægger deres stemmer, siger Pernille Weiss.

Desuden har hun en opfattelse af, at det er gået op for mange, at Bendt Bendtsen har været det eneste danske medlem af Europa-Parlamentets største politiske gruppe, EPP.

- EPP udgør en tredjedel af parlamentet, som det er lige nu. Det er med andre ord en særdeles vigtig og inflydelsesrig gruppe, uanset hvilke beslutninger der træffes. Ud fra et dansk hensyn er det vigtigt, at der også i fremtiden er et dansk medlem her.

I hendes optik er det derfor også den rigtige gruppe at være en del af, hvis hun skal fremme sine mærkesager:

1 Klimaet - Klimaet er det allerstørste af alle vores problemer. Det kræver en øjeblikkelig og stor indsats, for naturen kan ikke reparere sig selv. - I EPP-gruppen vil det for mig være en kerneopgave at presse på for at forsætte Bendt Bendtsens indsats med at fremme energieffektivitets-initiativer og teknologisk udvikling. Der skal også gøres et stort arbejde for klimaforbedrende teknikker og materiale i bygningsrenoveringer og for CO2-budgetter for landene og for grænseoverskrivende brancher, ligesom klimamærker i lang højere grad skal tilføre varer og produkter et klimaaftryk, siger Pernille Weiss.

2 Migration Et andet stort tema, der efter Pernille Weiss' opfattelse kræver en europæisk indsats, er migrationen. - Den ydre grænse skal fungere, og tempoet skal sættes op i bestræbelserne på det. Vi skal samtidig gøre en indsats, i samarbejde med FN, i de nærområder, hvor flygtninge og migranter begynder deres rejse. Det er her og ikke i Europa, asylbehandlingen bør ske og her, deres problemer skal løses og give dem beskyttelse og afklaring på, hvad der skal ske med dem. - I hvilke af for eksempel Syriens nærområder mener du, at disse mennesker kan få beskyttelse og afklaring? - Ja, det er ikke det mest stabile sted i verden, men jeg mener, at vi kan vende blikket mod syd og lave aftaler med afrikanske lande.

3 Handel Når Pernille Weiss kigger tilbage på EU's, tidligere EF's, historie, ser hun en succeshistorie. Nøglen til succesen har været frihandel, mener hun. - Den omfattende handel og det indre marked har været til gavn for os alle. Det har gjort os rige. Men der er stadig mange tekniske handelshindringer, så der er stadig meget at gøre for, at europæiske virksomheder kan begå sig i den store verden og forbedre deres produkter og produktionsformer. Der ser jeg det også som en stor opgave som parlamentariker at holde liv i det tema og dermed skabe fortsatte forbedringer, siger hun.