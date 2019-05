19 kommuner stævner i juni staten for det, de kalder en fejl i udligningsordningen med milliontab til følge. Kommunerne ønsker i første omgang at køre to prøvesager, som skal starte direkte i landsretten.

Udligning: Efter Sønderborg Kommune kom ind fra sidelinjen, er 19 kommuner nu med i et søgsmål mod staten. Kommunerne vil have kompensation for millionbeløb, de har mistet på grund af manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau i udligningsordningen.

Kommunernes advokatfirma begynder på sagsforberedelsen i juni, men allerede nu har kommunerne en plan. De vil forsøge at starte to prøvesager i landsretten. På den måde skal alle 19 kommuner ikke føre en sag i byretten enkeltvis, og resultatet af de to første sager vil kunne bruges til at vurdere de øvrige. Formålet er ifølge Martin Sort Mikkelsen, stabschef i Økonomi- og Personaleforvaltningen i Hjørring Kommune, at begrænse omkostningerne.

Samtidig mener kommunernes advokatfirma, at det vil give god mening at få sagerne startet direkte i landsretten, fordi de er principielle. Ønsket om prøvesager og en start i landsretten kan dog få sagen til at trække ud. Derfor forventer kommunerne ikke en retssag før 2020.

- Gymnastikken med at få godkendt, at der udtages prøvesager, og få sagerne startet ved landsretten i stedet for byretterne kommer formentlig til at vare hele andet halvår ud, siger Martin Sort Mikkelsen.

Martin Sort Mikkelsen oplyser, at flere kommuner stadig kan nå at komme med i søgsmålet.

- Kom der en i morgen, skulle vi være nogle skarn for at sige, den ikke må være med. I praksis er fristen i juni, når stævningen udtages, siger stabschefen og tilføjer, at kommunerne dog ikke forventer, at der kommer flere til.

Det er Hjørring Kommune, der koordinerer sagsanlægget på de deltagende kommuners vegne.