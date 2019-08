Forfatter Thomas Rydahl: Livet begynder først, når du stiller dig ned på arenaen og agerer

Det er som i livet, siger han. Man ved aldrig, hvornår man ses for sidste gang. Da Thomas Rydahl efter næsten et årti med sin hovedperson sad og skrev den afsluttende scene, som han havde haft i hovedet uden at kende dens præcise forløb, mærkede han pludselig, at nu var de sidste ord skrevet. Som en malers sidste streg.

Inden da har læseren fået at vide, hvad det egentlig var, der fik Erhard til at forlade familien og gå i frivillig landflygtighed på Fuerteventura. Lige så langsomt har hans forfatter lirket ham åben og fået ham til at forholde sig til fortiden.

- Sådan en mand ville jo ikke gå i terapi eller pludselig bare øse ud af hjertet. Det er noget, der modvilligt bliver trukket ud af ham. Og det synes jeg har været interessant, for det kan jeg genkende hos mig selv og mænd i det hele taget. Vi gør det først, når vi skal. Når det står og stirrer os ind i fjæset. Så gør vi noget ved det. På den måde er det også en psykologisk historie om at nærme sig det, som er svært at være med, siger Thomas Rydahl.

Hvad Erhard har gjort, skal ikke afsløres her, men det trykker med forfatterens ord så meget på vores moralske fornemmelser, at ingen kan sige, at det skal man da kunne tilgive sig selv.

Spørgsmålet er så, om Erhard alligevel når til et sted, hvor han kan gøre det, men også, om vi andre kan i vores ikke-fiktive liv. Er vi villige til at tilgive os selv for at være mennesker og fejle? Og skal vi gøre det, hvis synderne er tilstrækkeligt store?

- Jeg tror, det er en opgave, vi alle sammen har. Store eller små tilgivelser, store eller små synder. De fleste af os bøvler med et eller andet, vi har svært ved at tilgive os selv for, og nogle ting er af en art, hvor tilgivelsen er så svær, at vi hellere vil fornægte eller forsøge at glemme end kigge det i øjnene. Det er jo det, Erhard gør. Men jeg tror ikke på, at der er nogen fred, før du tilgiver dig selv. På den måde er det en opgave for os alle sammen, hvad enten det er en forbrydelse, et svigt af os selv, af en, vi elsker, af vores børn.

- Opgaver, vi burde have taget alvorligt, men syltede?

- Ja, alt det der. Stort og småt. Og der er ingen, der kan gøre sig til dommer over, hvad vi hver især har svært ved at tilgive os selv. Det, som du synes er svært at tilgive, vil være noget, som andre da ikke synes, at man skal gå og have det dårligt over.

På Thomas Rydahls eget "synderegister" står blandt andet hans skilsmisse.

- Det er en byrde, man må bære som forælder, hvis der er børn involveret. Det betyder ikke, at jeg ville lave det om, men det føles stadig som noget, man skal tilgive sig selv, og som man gerne vil tilgives for, siger han, men peger samtidig på, at vi nogle gange - som Erhard med sine næsten tyve år i landflygtighed - straffer os selv hårdere, end nogen anden kunne gøre det.

- Samtidig er det også kun mig, der kan løfte den vægt og sige, at nok er nok. Selvfølgelig skal man være ydmyg over for det, der er sket, og at det har konsekvenser for min datter. Det må hun til enhver tid komme og brokke sig over og tale om mange år frem - jeg forventer det også - men jeg tror ikke, at jeg gavner nogen ved at gå og slå mig selv mere oven i hovedet.