Fordel ressourcerne bedre så vi alle får mere ens livsvilkår

På kant: Vores livsmuligheder og levevilkår er ganske forskellige, alt efter om man bor i indre København eller i et landdistrikt, og jeg mener allerede nu, at det hos nogen har ført til en manglende tillid til, at tingene går fremad.

Sådan siger statsminister Mette Frederiksen i et interview i Berlingske . Og hun har helt ret. Også når hun tilføjer, at hvis vi ikke gør noget ved det, får vi "et mere splittet land, end vi har set før."

Ja! Vi er godt på vej dertil, og det har vi været i snart 40 år.

Jeg er gammel nok til at huske 1980 med en forfalden, forvirret og fortvivlet hovedstad, hvor indbyggerne i de foregående 30 år var flyttet fra med et gennemsnit på 9.000 om året.

Da besluttede Danmark, at vi alle skulle give hovedstaden en hjælpende hånd. Og det gjorde vi. Danmark stillede om på en masse skruer, så resten af landet reelt kom til at overføre store tocifrede milliardbeløb til København hvert eneste år. Det var rigtigt, og det var godt. København havde brug for det. Men det har København ikke mere. Nu har resten af landet brug for, at pengene bliver der, hvor de bliver tjent, så vi kan fastholde de eksportvirksomheder, som Danmark reelt lever af.

Redskaberne er simple. Stop den store kunstige overførsel af penge til København inden for stort set alle forvaltningsområder. Erstat den kommunale udligningsordning med en, der rent faktisk tjener det formål, den er sat i verden for: At sikre lige velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau i hele Danmark. Skab balance i uddannelserne, så de reelt er til stede i hele landet. Fordel statslige arbejdspladser og institutioner over hele landet, så staten bliver vedkommende for alle danskere og ikke blot noget, der ligger i København.

Så får vi et rigere, mere retfærdigt og sammenhængende Danmark, hvor borgerne vil have tillid til hinanden og politikerne.