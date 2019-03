Mandag startede første retsdag mod et forældrepar fra Vejen, som er tiltalt for grove seksuelle overgreb mod deres fire børn igennem syv år. Sagen begyndte at rulle næsten 25 år efter overgrebene, da en af døtrene anmeldte forældrene. Parret risikerer op til 12 års fængsel.

Der var tid til en kort hilsen mellem forældreparret, som blev ført ind på anklagebænken ved Retten i Esbjerg. Efter at have været varetægtsfængslet i 16 måneder lå anklageskriftet klar mod de to forældre, som står tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn. Retssagen, som i medierne er blevet døbt Vejen-sagen, begyndte mandag mod parret, som forholdt sig rolige under oplæsningen af anklageskriftet, inden deres tur til afhøring, mens deres forsvarere førte ordet over for tiltalerne. Begge forældre nægter sig skyldig, ifølge forsvarerne Allan Sørensen og Jørgen Iversen, som pure afviste anklagerne. Moderen på 60 år og faderen på 63 år er tiltalt ud fra fem straffelovsparagraffer, og de risikerer begge op til 12 års fængsel for overgreb, mishandling, vold og trusler. Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen måtte bruge mere end 10 minutter på at læse det 11 sider lange anklageskrift op for retten, som indeholder 17 anklagepunkter mod forældreparret. - Jeg har ikke noget kendskab til alle de ting, du nævner, forklarede manden over for anklageren. I tiltalerne er forældrene anklaget for seksuelle overgreb mod deres fire børn efter straffelovens paragraf 216, og derudover er parret tiltalt for andet kønsligt overgreb end samleje, incest, legemsangreb af rå, brutal og farlig karakter samt trusler på livet. I anklageskriftet er også uidentificerede personer omtalt for overgreb mod børnene, ved at de skulle have været lånt ud til seksuelle samkvem under et spil. Derfor er Vejen-sagen også blevet sammenlignet med Tønder-sagen, hvor 14 mænd blev dømt for seksuelle overgreb mod mindreårige.

Foto: Kim Thorsen Forældrene til de fire børn afviser alle anklager. Arkivfoto: Kim Thorsen

Ikke forældet Sagen har været halvandet år undervejs, siden en af forældrenes døtre politianmeldte forældreparret i august 2017. Under afhøringen af den nu voksne kvinde blev politiets efterforskning udvidet til en afhøring af de tre andre børn, som har boet sammen med forældrene, mens overgrebene skulle have fundet sted. To af de ældste børn, en mand og en kvinde, er stedbørn til manden, og de er født få år, forinden han flyttede samme med deres mor i midten af firserne. Parret har endvidere to døtre sammen, som begge er over 30 år i dag. Den 7. november 2017 blev forældreparret anholdt, og de har siddet varetægtsfængslet lige siden. Sagen har været speciel for anklagemyndigheden at føre frem for retten, fordi den drejer sig om forhold, som går mere end 25 år tilbage i en syvårig periode fra 1987-1994, mens familien boede to forskellige steder i Vejen. Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen forklarede over for nævningene, at det ikke var anklagemyndighedens opfattelse, at sagen var forældet. Hun lagde vægt på, at der har været lovændringer i de senere år, som gør, at overgrebene begået mod de nu voksne børn stadig kan have et retsligt efterspil mod forældreparret.

Det er forældreparret anklaget for De seksuelle overgreb med tilhørende trussels- og voldshandlinger, som et forældrepar i Vejen er tiltalt for at have begået mod deres fire børn, omfatter flere straffelovsparagraffer, bl.a.:

Paragraf 216: Voldtægt straffes med fængsel op til otte år. Er offeret under 12 år - som det har været tilfældet i Vejen ifølge anklagen - går strafferammen op til 12 års fængsel.

Paragraf 225: Anden kønslig overgreb ind samleje. Her går strafferammen op til otte års fængsel.

Paragraf 210: Blodskam. Personer, der har seksuelt samkvem med "en slægtning i nedstigende linje", kan straffes med fængsel i op til seks år.

Paragraf 245: Den hårde voldsparagraf, som betyder, at "den, der udøver legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil seks år."

Paragraf 266: Trusler på liv, helbred eller velfærd straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Afviser anklagerne Manden på 63 år var den første til at svare på anklagemyndighedens spørgsmål. Iført en løsthængende hættetrøje og joggingbukser besvarede han spørgsmålene fra Rikke Brændgaard Nielsen i et timelangt forhør. - Vi har altid været en total dysfunktionel familie, erklærede manden om familiens forhold. - Hvad mener du, ville anklageren have uddybet i sit spørgsmål, mens manden pegede på, at især to af børnene var der problemer med i familiens hjem. Han afviste flere gange, at han skulle have forgrebet sig på nogen af børnene, og han mente, at sagen var et komplot mod ham og et spørgsmål om penge. Den tiltalte kvinde iført en hættetrøje og løstsiddende bukser bakkede sin mands påstand op. - Børnene vil have hævn mod ham. De vil have mig for sig selv uden ham, sagde hun med gråd i stemmen. Ud fra forsvareren Jørgen Iversens spørgsmål om, hvad hun synes om sagen, forklarede hun, at varetægtsfængslingen har taget både fysisk og psykisk på hende. - Jeg har det ad helvede til. Jeg har tabt mig 48 kilo, jeg har forhøjet blodtryk. Nervesår. Min krop er konstant stresset, fortalte hun.

Lukker dørene Da parret blev anholdt i november 2017, beslaglagde politiet blandt andet to piske i hjemmet, som også er omtalt i anklageskriftet som afstraffelsesmiddel mod en af døtrene, og som senioranklager Rikke Brøndgaard-Nielsen fremviste for retten. - Jeg har aldrig brugt dem. De hænger på væggen og er pyntegenstande, forklarede manden. Endvidere blev der under ransagningen af parrets hjem beslaglagt en computer, hvor anklageren gerne ville vide, hvorfor der var fundet internetsøgning på familieporno. - Jeg har søgt én gang på det, forklarede kvinden. Men alle de andre gange, som du nævner, har jeg ikke kendskab til. Heller ikke den tiltalte mand mente at vide, hvordan søgningerne kunne opstå på computeren. Under retssagen kom det frem, at manden tidligere har fået en betinget dom for vold mod den tiltalte kvinde, som i en kort periode kom på krisecenter sammen med tre af børnene. Den fjerde af børnene boede fortsat hjemme hos manden. Kvinden flyttede herefter til Munkebo på Østfyn, inden manden overtalte hende til at flytte tilbage til et nyt hus i Vejen sammen med børnene. I den efterfølgende periode er overgrebene fortsat mod børnene ifølge anklageskriftet, inden de blev fjernet fra familien i 1994. Efter afhøringerne af manden og kvinden afsluttede dommeren retsdagen, som fortsætter onsdag for lukkede døre, hvor forældreparrets fire børn afgiver forklaring på video fra politiets afhøring. Først på den tredje retsdag skal to af børnene møde op og afgive vidneforklaring i retten, inden sagen fortsætter i slutningen af marts med de næste vidner. Der ventes dom i sagen i begyndelsen af april.