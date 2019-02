Natten til lørdag 27. januar 2018 mistede 20-årige Anders Klinkby Rostbøll livet. Ramt af hypotermi - underafkøling af kroppen - og påvirket af alkohol stavrede han alene rundt i Ringkøbing og endte med at gå ud i et lavvandet sivområde. Halvandet døgn senere blev han fundet. I dag - et år efter, at de begravede deres søn - har Marianne og Caspar Rostbøll fortsat svært ved at forstå, hvordan det kunne gå så galt.