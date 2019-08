For klimaets skyld: Hver tredje dansker spiser mindre kød

Mere end hver tredje dansker er inden for det seneste år begyndt at spise mindre kød, og hele 88 procent af danskerne fokuserer på at minimere deres madspild. En ny undersøgelse fortaget af Ipsos Danmark viser, at danskernes adfærd ændrer sig i takt med, at klimaet er kommet højere på dagsordenen.

- Vi ser, at der er en meget klar trend i øjeblikket, hvor danskerne vil have mere grønt og mere plantebaseret mad. Derfor har vi udvidet og udvider løbende vores sortiment, så det passer til danskernes ønsker. Eftersom der er flere, der efterspørger disse varer, appellerer vi også til en meget større målgruppe nu, end vi har gjort tidligere, fortæller informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen.

Fordi flere og flere danskere er blevet bevidste om, hvilket klimaaftryk specifikke fødevarer sætter, har også supermarkedskoncernen Coops butikker landet over kunnet mærke danskernes stigende interesse for at skifte kødet ud med plantebaserede alternativer.

- Der er ingen tvivl om, at flere flirter med at minimere deres kødforbrug, men ingen ved, hvordan kødsalget præcist ser ud. Til dem, der gerne vil skære ned på deres kødforbrug, er vi i branchen selv ved at udvikle alternativer, lyder det fra Per Vesterbæk, der er afdelingsleder i Landbrug & Fødevarer.

Selv om det ifølge Landbrug & Fødevarer stadig er 96 procent af danskerne, der spiser kød, kan landbrugsorganisationen ud fra sine forbrugeranalyser se en tendens til, at flere danskere vælger at tage en enkelt eller to kødfrie dage om ugen.

En ny undersøgelse gennemført af analysevirksomheden Ipsos Danmark viser, at mere end hver tredje dansker i løbet af det seneste år er begyndt at spise mindre kød. Og kigger man på de 18-24-årige, er det mere end hver anden, der har skåret ned på kødforbruget til fordel for klimaet.

1 Ni ud af 10 danskere er villige til at skifte sine glødepærer ud med sparepærer.2 88 procent af danskerne er begyndt at fokusere mere på at minimere deres madspild. 3 Mere end tre fjerdedele af befolkningen prioriterer affaldssortering og genbrug højt i hverdagen. 4 61 procent af danskerne vælger som regel miljømærkede hygiejneartikler og rengøringsmidler. 5 Lidt over halvdelen af befolkningen er villig til at gå forrest for at nedbringe egen CO2-udledning. Kilde: Ipsos Danmark

Fem ting, vi er villige til at ændre til fordel for klimaet

- Derfor valgte vi, at vi ville producere nogle basisvarer, som gjorde det nemt for danskerne at bytte de almindelige varer ud med de plantebaserede varer. Historisk set har måltiderne været centreret omkring kødet, og når man så skal erstatte kødet med noget andet, kan det være svært at finde alternativer. Men med produkterne fra Spir, kan danskerne erstatte for eksempel frikadellerne med falafler.

- Vi har oplevet en markant stigning i efterspørgslen på de plantebaserede alternativer. Derfor ønskede vi at lave et prisvenligt alternativ til danskerne, siger Anette Bøgh, der er konceptchef ved Netto, og fortsætter:

Hos Netto, som er en del af supermarkedskoncernen Salling Group, har man valgt, at de plantebaserede varer skal være for hele landets befolkning. Derfor lancerede kæden i foråret en række produkter, som er plantebaserede basisvarer, under navnet Spir.

Landbrug & Fødevarer holder løbende øje med, hvordan danskernes vaner ændrer sig, så produktionen kan følge med forbrugernes efterspørgsel. Afdelingsleder Per Vesterbæk gør dog opmærksom på, at Danmark stadig er et meget prisfølsomt marked, hvilket betyder, at prisen stadig har en indvirkning på vores indkøb.

En vegansk burger

Og det er ikke kun hos Netto, at man har valgt at tænke i nye plantealternativer. Hos Irma, der er en del af Coop, er der for nylig blevet lanceret en plantebaseret burger, den såkaldte "The Beyond Burger" fra Beyond Meat, som er 100 procent plantebaseret og uden gluten og soja.

- Indtil videre har vi testet danskernes interesse for burgeren i Irma. Der er ingen tvivl om, at den har været utrolig populær, og derfor har vi også besluttet, at burgeren skal ud til resten af vores butikker, så det ikke udelukkende bliver et københavnerfænomen, fortæller informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen.