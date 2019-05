Folketingskandidat har droppet EU-stof under valgkamp: Der er ikke stemmer i det

- Jeg bruger al min energi på at blive valgt. Udenrigsstof er på min minusliste, for det har ikke kunnet give en eneste Randers-vinkel, siger Malte Larsen og fortæller, at han i stedet har haft fokus på sager, der kan vinkles på Randers og omegn, hvor han håber at blive valgt. Det gælder eksempelvis emner som landdistrikter, nedlæggelser af uddannelser og besparelser på offentlig transport.

Han indrømmer, at det skyldes, at han har fuldt fokus på sin egen valgkamp. Ved seneste folketingsvalg i 2015 blev døren smækket lige for næsen af ham, idet socialdemokraterne fik syv mandater i Østjyllands Storkreds, og han selv endte som nummer otte.

Præcis det samme gør sig gældende for socialdemokraternes Malte Larsen. Han har været midlertidigt folketingsmedlem for partiet i Østjyllands Storkreds fra januar 2019 til maj, hvor han blandt andet har siddet i Europaudvalget. Her er han ikke dukket op til et eneste udvalgsmøde, viser avisen Danmarks gennemgang af samtlige mødereferater siden 1. januar 2018.

Valgkamp: Som medier ved vi, at EU-stof er vigtigt. Men vi ved også, at det ikke er en læsermagnet, og derfor skriver vi måske ikke helt så meget om det, som vi burde.

Du ikke bliver valgt på at føre EU-politik. Det er ikke det, der afgør valget, når først det hele kommer til at handle om udlændinge og pension.

- Møderne ligger typisk sent fredag. Mange vil gerne hjem til spisetid. Omvendt er der mange rejser, og det er forbundet med prestige, fordi man er med til at give ministeren et mandat.

- Ved at flytte det ud kan man måske få en større interesse, fordi man får det ind som en mere naturlig del af Folketingets arbejde. Alle vil sige, at de gerne vil være med til at fylde noget mere, men det er så utrolig svært.

Selv har Søren Gade som nuværende medlem af Europaudvalget kun været til et enkelt udvalgsmøde. Han mener, at man bør overveje at lægge EU-politikken ud i de enkelte fagudvalg, fordi de fleste områder enten er direkte eller inddirekte er påvirket af det, der foregår i EU.

- Folketingspolitikere anerkender betydningen af EU. Men én ting er det, man siger med munden, end anden ting er det, man ved i hjernen: Du ikke bliver valgt på at føre EU-politik. Det er ikke det, der afgør valget, når først det hele kommer til at handle om udlændinge og pension, siger han.

Hamrende effektivt

Malte Larsen understreger, at han generelt er åben over for at beskæftige sig med EU.

- Jeg ville ikke være afvisende over for at være formand for Europaudvalget eller have det som ordførerskab i partiet. Et ordførerskab giver synlighed, og det er vi altid interesserede i, siger han.

En række medlemmer af Europaudvalget, som avisen Danmark har talt med, afviser, at Europaudvalget ikke er eftertragtet på Christiansborg. De påpeger dog, at det er meget tungt stof, som tager meget tid.

- En plads i Europaudvalget er ikke noget, jeg vil undgå. Tværtimod mener jeg at have alle forudsætninger for at bidrage med input konstruktivt. Det er alene et planlægnings- og tidsmæssigt spørgsmål, lyder det eksempelvis fra Mette Reissmann (S), mens Dansk Folkepartis Karina Due erkender, at det måske ikke er "det mest sexede udvalg"

- Men det er absolut et af de vigtigste, siger hun.