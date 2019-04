Folkedrabet i Rwanda i 1994: Da krigsforbryderen blev anholdt på cykel i Vestjylland

Innocent Sagahutu (tv.), der er blevet kaldt "Slagteren fra Skjern", fotograferet under retssagen i et FN-tribunal tirsdag 17. maj 2011 i Arusha, Tanzania. Innocent Sagahutu blev idømt 20 års fængsel for drab i Rwanda, men fik senere dommen reduceret til 15 år. Arkivfoto: Mikala Satiya Rørbech/Ritzau Scanpix