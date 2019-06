Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre:

- Vi går til valg på langt flere betjente i mobile enheder til mere patruljering. Ikke mindst i tyndt befolkede områder. At etablere lokale politistationer igen vil efter min opfattelse være helt forkert. Vi har i den grad brug for en fleksibel politistyrke, der kan omdirigeres omgående fra stationen. Vi har bestemt ikke brug for mursten. Vi skal gøre det, der giver mest politi for pengene. Hvis vi skulle have stationer med døgnbemanding døgnet rundt, ville det koste alt for mange penge og gå ud over andet politiarbejde, som DF også gerne vil have efterforsket. Nu har jeg snart hørt udlændingeområdet finansiere så meget ny DF-politik, at jeg ikke tror på, at det regnestykke vil holde. Det bliver et klart nej herfra.