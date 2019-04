Sådan fordeler de nye statslige job sig

Region NordjyllandAalborg: 181, dele af Ankestyrelsen, Forsvarets Søopmålere og Geodatastyrelsen.Frederikshavn: 25, Lønmodtagernes Garantifond.



Hjørring: 287, dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Statens Administration.



Brønderslev: 41, dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.Region MidtdanmarkÅrhus: 217, Idrættens Analyseinstitut, dele af Geus, Patientklagestyrelsen og dele af Patientklagestyrelsen.



Viborg: 264, dele af MODST, Nævnenes Hus, Civilstyrelsen, dele af Færdselsstyrelsen og dele af Statsligt Gasselskab.



Skanderborg: 32, dele af Bygningsstyrelsen.



Karup: 7, dele af DMI.



Ikast: 41, dele af Patient- og Varemærkestyrelsen.



Silkeborg: 25, dele af Skatteankestyrelsen.



Lemvig: 15, dele af Kystdirektoratet.



Auning: 18, Jagt- og Skovbrugsmuseet.



Horsens: 16, Økonomisk Råds sekretariat.



Holstebro: 141, dele af Udbetaling Danmark og dele af ATP.Region SyddanmarkOdense: 589, Miljøstyrelsen, Spillemyndigheden, Socialstyrelsen, dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Sekretariatet for Studievalg.



Fredericia: 44, dele af Energinet og dele af Banedanmark.



Svendborg: 53, Styrelsen for Forskning og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.



Ribe: 126, dele af Færdselsstyrelsen og dele Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.



Augustenborg: 384, dele af Landbrugsstyrelsen, dele af Miljøstyrelsen, dele af Fiskeristyrelsen og dele af Statens IT.



Hadsten: 7, dele af Arbejdstilsynet.



Billund: 11, Børnerådet.



Kolding: 12, Etisk Råd og dele af Styrelsen for Patientsikkerhed.



Vejle: 5, dele af politiet.



Randbøl: 81, Naturstyrelsen



Esbjerg: 85, Energistyrelsen, Center for Markedsovervågning i Sikkerhedsstyrelsen og dele af Energinet.Region SjællandKorsør: 83, Søfartsstyrelsen.



Ringsted: 116, Havarikommission og dele af Banedanmark.



Sorø: 11, Astra (Nationalt Naturfagscenter).



Slagelse: 112, dele af Arbejdstilsynet og dele af Miljøstyrelsen.



Nykøbing F.: 98, dele af Digitaliseringsstyrelsen, dele af Slots- og Kulturstyrelsen og dele af Erhvervsstyrelsen.



Svinninge: 18, dele af Statsligt Gasselskab.



Skælskør: 4, dele af Landbrugsstyrelsen.Region HovedstadenRønne: 14, Rådet for Social Udsatte og dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.Diverse byerHaderslev, Frederikshavn og Holstebro: 86, ATP's regionale centre og Udbetaling Danmark.



Haderslev, Vordingborg og Hillerød: 396, Arbejdsskadestyrelsen til ATP.



Hillerød, Frederikshavn og Holstebro: 73, dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark.



Rønne, Herning, Aalborg, Ribe, Odense, Næstved og Horsens: 110, dele af SKAT.



Forskellige byer: 1683, skattevæsenet.



Pr. marts 2019 er der flyttet og etableret 5.440 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. Nogle af byerne er i opgørelsen slået sammen, da Finansministeriet ikke har specifikke tal for de enkelte byer.



Kilde: Finansministeriet