Flere hundrede kroners forskel i timepris på byggetilladelse

Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne tager for behandling af byggesager. I Hørsholm må borgerne af med 937 kroner i timen, mens København og Sønderborg har valgt at afskaffe gebyret. Det er en udfordring at se sammenhæng mellem behandlingstid og pris, mener Dansk Byggeri.

Ifølge Dansk Byggeri er der ikke belæg for at sige, at kommuner med højere timepris kan levere en hurtigere sagsbehandling for ansøgeren.

Den gennemsnitlige pris for de kommuner, der kræver en timepris, ligger på 619 kr., men flere kommuner tager et noget højere beløb. På Langeland er gebyret steget til det dobbelte fra 350 kr. til 700 kr., mens Hørsholm Kommune er landets dyreste. Den nordsjællandske kommune har i år hævet prisen per time med 18 kr. til 937 kr.

- Det er en udfordring, som de kommuner, der tager en meget høj pris, bør tage op. Ansøgerne kan hurtigt få en fornemmelse af, om de kommer til at betale for noget, der ikke er rimeligt, og som man i virkeligheden kunne komme til at opfatte som en skat, siger han.

Erhvervspolitisk direktør for Dansk Byggeri Torben Liborius mener, at tallene for, hvad landets kommuner hver især tager for sagsbehandlingen, er tankevækkende.

Det er blevet dyrere for husejere i flere kommuner at ansøge om tilladelse til at bygge. 38 af landets kommuner har i 2019 hævet gebyret, og i nogle af kommunerne er det steget med flere hundrede kroner per time. Det viser en ny opgørelse, som Dansk Byggeri har lavet.

Sagsomkostninger må ikke stå i vejen for en ansøgers lyst til at bygge, mener Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør for Dansk Byggeri. PR-foto

Fjernet gebyr for at tiltrække

I Dansk Byggeris undersøgelse viser tallene også, at 11 af landets kommuner har valgt at sætte gebyrtaksten per time ned. Et af de større udsving står Herning Kommune for med et prisfald fra 772 kr. til 481 kr., mens prisen i Frederiksberg Kommune er faldet med 344 kr. til 397 kr.

Lidt under hver femte kommune har i 2019 ikke noget gebyr for at behandle byggesager, og de to nye i år blandt opgørelsens 22 gebyrfrie kommuner er Københavns og Sønderborg Kommuner.

Borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S) kalder ændringen en prioritering:

- Det er et af de mange tiltag, som vi har taget i de senere år for at skabe mere vækst. Det er ikke sådan, at det giver et boom i byggeri, men det sender et signal. Det koster selvfølgelig nogle penge for kommunen, siger han.

Erik Lauritzen peger også på, at det kan være vanskeligt for kommunen at gøre den endelige regning på gebyr op i timeantal.

- Jeg tror ikke, at man kan gøre det helt retfærdigt, så det har medvirket til, at vi har taget det fulde skridt til intet gebyr, siger han.