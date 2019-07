Flere end 50 har anmeldt kvinde for campingsvindel: Politiet rejser sigtelse

Politiet har modtaget over 50 anmeldelser fra hele landet i sagen, hvor en kvinde fra Sjælland mistænkes for at snyde med udlejning af campingvogne. Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at kvinden vil blive sigtet.

Flere end 50 personer har nemlig politianmeldt kvinden, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi, der står for at samle anmeldelserne fra forskellige politikredse og efterforske sagen.

Snyd: Politiet har haft travlt, siden det kom frem, at en kvinde fra Sjælland mistænkes for systematisk at have snydt mennesker over hele landet i forbindelse med udlejning af campingvogne på Facebook.

JydskeVestkysten kunne i starten af juli fortælle, at flere end 70 personer herunder to kvinder fra henholdsvis Kolding og Augustenborg føler sig snydt af kvinden fra Sjælland, der har udlejet campingvogne på forskellige Facebook-sider. Hun leverer aldrig campingvognen, men beholder til gengæld depositummet på 2500 kroner, lyder anklagen. JydskeVestkysten har set korrespondance mellem kvinden og flere af de personer, som føler sig snydt, og her fremgår det, at kvinden erkender, at hun skylder penge.

Håber på dom

Camilla Nissen Ravn fra Kolding er en af de personer, som føler sig snydt af kvinden fra Sjælland. JydskeVestkysten har tidligere fortalt, at Camilla Nissen Ravn i januar kom i kontakt med kvinden, da hun søgte en ledig campingvogn til udlejning i ugerne 27, 28 og 29. Betingelsen for at leje kvindens campingvogn var, at Camilla Nissen Ravn overførte 2500 kroner i depositum. Men den mandag, hvor campingvognen skulle have været leveret, løb kvinden fra aftalen uden at betale depositummet tilbage.

Camilla Nissen Ravn glæder sig over, at kvinden nu står til at blive sigtet.

- Det er dejligt. Det betyder, at hun forhåbentlig bliver dømt, så vi derefter kan indlede et erstatningskrav i forhold til de penge, hun skylder. Det har været målet hele tiden, at hun skulle stoppes, siger Camilla Nissen Ravn, der administrerer den Facebook-gruppe, hvor personer, der føler sig snydt af kvinden, kan melde sig ind.

JydskeVestkysten har været i telefonisk kontakt med den svindelmistænkte kvinde og hendes advokat. De ønsker ikke at udtale sig om nogen af sagens aspekter.