Flere elløbehjul i trafikken - trafikråd frygter flere ulykker

Elektriske løbehjul bliver torsdag præsenteret som udlejningsmulighed i gaderne i Aarhus, når den svenske transportvirksomhed Voi stiller 150 løbehjul til rådighed. Rådet for Sikker Trafik er kritisk over for lanceringen og frygter flere tilskadekomne. En afklaring af antal ulykker er undervejs.

Transport: Der vil ske flere trafikulykker, når Aarhus bliver næste by til at have udlejning af elløbehjul. Det mener adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik Mogens Kjærgaard Møller.

- Der er mange unge, som kører rundt på dem, og som synes, at det er et legetøj. Det er vi nervøse for vil afspejle sig i flere ulykker, siger han.

Siden en forsøgsordning for elløbehjul trådte i kraft 17. januar i år, har det være muligt at køre på en elektrisk model, og nu bliver Aarhus den næste by efter København til at introducere elløbehjul i trafikken som udlejningsmulighed.

Det er det svenske transportfirma Voi, som torsdag stiller 150 elløbehjul til rådighed på 62 forskellige steder i byen, efter virksomheden har indgået en toårig aftale med kommunen. Hos Voi er der begejstring over, at elløbehjul har fået grønt lys af kommunen til at rulle ud i de aarhusianske gader.

- Vi har glædet os til at lancere, og vi håber, at aarhusianerne vil tage godt imod os, siger landechef i Voi Eric André i en pressemeddelelse.

Anderledes kritisk forholder Mogens Kjærgaard Møller sig til de elektriske løbehjul, der med elmotoren kan køre op til 20 km i timen

- Den bekymring, vi har, spejler sig rundt om i Europa, hvor der har været flere alvorlige uheld. Løbehjulene er forbundet med en sikkerhedsrisiko på grund af deres relativt høje fart, siger han.