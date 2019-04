Flere blev sigtet for spritkørsel sidste år: Politiet sætter ind med massiv kontrol i påsken

- Forskellen i antallet af sigtelser kan skyldes, at man lige det år havde lidt flere ressourcer til kontrol. Men vi kan se sandheden i ulykkesstatistikken, og vi er kede af, at antallet af ulykker ikke fortsætter med at falde, siger Christian Berthelsen.

Hos Rigspolitiet forklarer politiassistent Christian Berthelsen, at stigningen i antallet af sigtelser til dels kan skyldes, at der har været flere og bedre kontroller sidste år. Men én ting er sikkert: Den mangeårige udvikling med fald i antallet af sigtelser for spritkørsel og færdseluheld, hvor alkohol er involveret, har været sat på standby de sidste fire år.

Spritkørsel: 6012. Så mange danskere blev taget i at sidde bag rattet med for meget spiritus i blodet sidste år. Det er en stigning i forhold til 2017, da 5594 personer blev sigtet for spritkørsel. Det viser et udtræk, som Rigspolitiet har lavet for avisen Danmark.

- Et langt, sejt træk

Siden 2014 har antallet af færdselsuheld i Danmark, hvor spiritus er en medvirkende faktor, ligget stabilt på 1300-1400 uheld årligt. Det er dog en halvering siden 2007.

- Jeg tror, at vi har nået et niveau, hvor de sidste, vi skal have stoppet i at køre spritkørsel, skal nås på en anden måde. Rådet for Sikker Trafik begynder nu at lave kampagner med en mere humoristisk tilgang for at ramme en ny målgruppe, siger Christian Berthelsen.

Han tilføjer, at Rigspolitiet hele tiden arbejder på at analysere data for, hvor spritbilisterne kører, og hvorfor de kører med alkohol i blodet. På sigt håber Christian Berthelsen, at det sammen med en ny tilgang fra Rådet for Sikker Trafik kan få antallet af ulykker og sigtelser til at falde igen.

- Det her er ikke noget, vi kan ændre over et år eller to. Vi har fået vendt kurven i december måned, men det var et langt, sejt træk, og noget vi har kørt massivt på i flere år. Det samme er vi i gang med at gøre nu i sommermånederne og i påsken, siger politiassistenten.