Fire tilfælde i Danmark: 39-årig kvinde smittet med farlig flåt-virus

TBE kan give hjernebetændelse. OUH har sat et undersøgelsesprojekt i gang i Faaborg-området. Læge Lars Kensmark oplever stigende bekymring for flåtoverførte sygdomme.

Foreløbig bimles der ikke med de store alarmklokker fra seruminstituttets side, men Odense Universitetshospital har har sat et projekt igang, der undersøger flåter i Pipstorn-området, og Faaborg-lægen Lars Kensmark fortæller, at lægerne har skærpet opmærksomheden på mulige TBE-infektioner hos patienter, der pludselig oplever uforklarlige smerter.

Symptomerne ved TBE - tick-borne encefalitis - kan minde om dem, man kan opleve ved en borrelia-infektion og kan give hjernebetændelse, men man kan sige, at TBE er værre en borrelia, for normalt skal en flåt, som er borrelia-inficeret havde bidt sig fast i et døgns tid, før det bliver farligt, mens en TBE-inficeret flåt kan sprede virus i blodbanerne straks ved biddet.

For første gang er der kontateret infiktion med TBE-virus efter et flåtbid på Fyn. Arkivfoto: Kim Rune

De nye fund giver derfor ikke anledning til at revidere de nuværende TBE-vaccinationsanbefalinger, der fortsat kun gælder for Bornholm. Men læger opfordres til at være mere opmærksomme på diagnosen, også selvom folk ikke har været i udlandet eller på Bornholm.

- Samtidig havde flåterne jo meget gunstige betingelser i 2018 på grund af den tidlige, lange og varme sommer. Det kan også ses på antallet af andre flåtbårne infektioner med bakterien borrelia sidste år. Men generelt skal folk ikke være bange for at blive bidt.

- Vi har godt vidst, at TBE kan dukke op i andre områder, fordi der er fundet TBE-antistoffer hos hjorte i det meste af Danmark som tegn på at TBE-virus kan være tilstede. Men der har ikke tidligere været påvist tilfælde hos mennesker, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen ifølge en pressemeddelelse fra Statens Seruminstitut.

Særlig opmærksomhed fra læger

I Faaborg har praktiserende læge Lars Kensmark fulgt godt med i problematikken:

- TBE og borreliose er helbredsmæssige emner, der er på vej op, så vi har en særlig opmærksomhed på det, hvis folk kommer med uforklarlige smerter. Det kan blandt andet være hovedpine og nedsat hørelse. Problemet er, at symptomerne kan minde en del om almindelig influenza, dels at det kan være meget vanskeligt, at fastslå den rigtige diagnose. En almindelig blodprøve kan ikke med sikkerhed fastslå hverken borreliose eller TBE. Der skal spinalpunktur, en analyse af væsken fra rygmarvsnerverne, til, for at blive sikker, fortæller han.

Ifølge Lars Kensmark sker det hver uge i sommermånederne, at patienter opsøger ham med mistanke om sygdom overført ved flåtbid, men det i ganske få tilfælde, at der skal behandling til.

Alligevel anbefaler lægen, at man altid er omhyggelig med at tjekke for flåter, især børnene, efter en tur i skoven.

- Færdes man meget i skoven, er det eneste sikre råd, at have tøj på, som dækker hele kroppen. Man kan godt vaccinere for TBE, men det er ret omstændeligt, for man skal vaccineres flere gange, og et vaccinationsprogram kan godt løbe op i flere tusinde kroner, oplyser Lars Kensmark.