Knud Aarup er formand for Bedre Psykiatri og tidligere direktør i socialstyrelsen. Arkivfoto: Axel Schütt

Både Sind og Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende savner ord omkring indsatsen for psykisk syge i regeringens udspil til sundhedsreformen. Bedre Psykiatri har fire konkrete forslag til, hvordan opgaven kan blive løftet med de nye sundhedscentre. Her er forslagene:

1 Frigør psykiaternes tid. Lægeforeningen vurderer, at 71 procent af psykiaterne på sygehusene bruger meget tid på administration, der kan gives til andet personale. Det svarer med et groft skøn til godt 100 fuldtidsstillinger.

2 Opret flere ydernumre til psykologer. Der er meget lang ventetid til lægeordineret psykologbehandling i dag.

3 Ansæt pårørende-koordinatorer, der kan være med til at sikre inddragelse af og hjælp til pårørende.