Fire meninger om ekstra millionregning til valg

Folketingsvalget og europaparlamentsvalget kommer til at koste over 100 millioner kroner mere, fordi valgene finder sted på to forskellige datoer. Fire politikere giver deres version af den ekstra udgift.

1 Nicolai Wammen, politisk ordfører, Socialdemokratiet - Jeg synes, det er mærkeligt, at Lars Løkke Rasmussen vil ulejlige danskerne med to valg så kort tid efter hinanden. Det er noget, der koster rigtig mange penge. - Det havde været naturligt at holde de to valg den samme dag, så havde danskerne kunnet klare det på én gang. Og vi havde ikke skullet bruge 100 millioner kroner, som vi ellers kunne have brugt på vores ældre, vores sundhed eller vores børn. Men det er jo statsministerens beslutning.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

2 Kristian Thulesen Dahl, formand, Dansk Folkeparti - Fordelene ved at slå valgene sammen havde været, at det så samlet set havde været billigere, og at det kun havde ulejliget folk én gang. - Jeg havde foretrukket 26. maj som europaparlamentsvalget, i stedet for at man nu skal til stemmeurnerne to gange inden for kort tid. Men når det nu er, så synes jeg, at 5. juni er en velvalgt dag med grundlovsdag. - Det bliver spændende at se med valgdeltagelsen, for det kan gå begge veje. Det kan både give en træthed, og det kan også være, at det giver en øget opmærksomhed. Det kan være, at det ene valg kan trække det andet op.

Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix Pelle Dragsted, demkratiordfører for Enhedslisten. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

3 Pelle Dragsted, demokratiordfører, Enhedslisten - Det er selvfølgelig en merudgift i forhold til, hvis valgene blev holdt samtidig, men det er ikke en merudgift i forhold til, hvis det var blevet holdt på et andet tidspunkt inden for det sidste halve år. Så i den forstand skal vi bare være glade for, at valget nu er udskrevet. - Når man nu vælger at holde valget på to datoer, så burde man måske have valgt at holde folketingsvalget en uge senere, så der var lidt længere mellem de to valg. Jeg kan godt være bekymret for, hvad det kan have af betydning for valgdeltagelsen, at folk skal møde op to gange med så kort mellemrum.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

4 Lars Løkke Rasmussen, statsminister, Venstre - Jeg har godt hørt Nicolai Wammen sige, at vi ulejliger danskerne ved, at de skal stemme to gange, men det synes jeg ikke, at vi gør. Tværtimod. - Der er en god grund til, at vi holder en lang valgkamp, og det er respektfuldt over for europaparlamentsvalget, at det holdes for sig, mens folketingsvalget holdes på grundlovsdag, demokratiets festdag.