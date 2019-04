Fire meninger om Socialdemokratiets arbejdsmiljøudspil

Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

- Det er utroligt positivt, at Socialdemokratiet vil investere så massivt i Arbejdstilsynet. Det er afgørende, at vi får styrket indsatsen for et ordentligt arbejdsmiljø. Vi har gentagne gange problematiseret nedskæringerne i tilsynet, som især er sket under den nuværende regering. Den tidligere S-ledede regering havde et helt andet syn på Arbejdstilsynet og gav det en saltvandsindsprøjtning, da man indførte et særligt tilsyn i byggeriet og på det psykiske arbejdsmiljø, men det skar den nuværende regering væk som noget af det første.

Og det er ikke, fordi der ikke er penge i systemet. Der står 1,2 milliarder og samler renter i Forebyggelsesfonden i øjeblikket, så det er politisk velvilje, der har været mangel på. Så de 100 millioner om året falder på et tørt sted, rådgivningsorganet er der kæmpe behov for, og vi mener også, at der er noget at hente i et mere målrettet tilsyn.

I dag bliver der udstedt påbud efter hver femte kontrol - vi mener, at man ved at gå mere præcist ud på steder med høj risiko, at vi kan komme på fire ud af ti.