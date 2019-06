Film fortæller dansk speedway-historie: Verdensmestre og rivaler på 500 kubikcentimeter

I 1971 vandt Ole Olsen verdensmesterskabet i speedway, hvilket satte gang i et regulært fænomen. Speedway var over alt. Enhver kommune med respekt for sig selv havde deres egen bane. I Mads Kamp Thulstrups dokumentar fortælles om sportens guldalder, og den tid da speedway tog Danmark med storm. Det er samtidig en smertefuld fortælling om den bitre rivalisering, der opstår mellem kørerne Hans Nielsen og Erik Gundersen, da speedwaykongen Ole Olsen ikke længere sidder på tronen. Foto: Camera Film