I Danny Boyles herlige romantiske komedie "Yesterday" går verden i sort i tolv sekunder. Efter det mystiske blackout er der ting, der aldrig har eksisteret. Den unge singer-songwriter Jack Malik (Himesh Patel) opdager, at han er den eneste, der husker The Beatles' enorme repertoire af udødelige sangklassikere. Spørgsmålet er naturligvis, om han nu vil skabe succes på en løgn og forlade sin hjemstavn og veninde for at blive verdensstjernen, alle taler om. Foto: UIP