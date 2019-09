Film: Tilbage til rædslerne med det onde

Er din største frygt, at du møder en blodtørstig klovn (Bill Skarsgård som Pennywise) i en spejllabyrint, er der gode chancer for hårrejsende indtryk og en kold rislen ned ad ryggen under Andy Muschiettis ?IT, del 2?. Desværre er Muschiettis ellers velcastede gys - baseret på Stephen Kings succesroman og med en lille rolle til gyser ikonet selv - ikke skåret skarpt nok. Den føles lang, repeterende og følelsesmæssigt opblæst. Pr-foto